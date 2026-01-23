李亞鵬醫院欠租「將找新址、公布捐款明細」衛健委出手了

李亞鵬拍片說明醫院欠租風波的後續。(李亞鵬抖音)

天后王菲前夫李亞鵬成立的北京「嫣然天使兒童醫院」，近期傳出長期積欠累計2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，出現倒閉的危機。消息曝光後，大量網友慷慨捐款到嫣然天使基金會，盼醫院度過危機。對此，北京市朝陽區衛生健康委員會21日已介入了解。

據悉，嫣然天使兒童醫院的房東2010年以低於市價的一半出租，直到2019年底簽第二份10年合約時，把租金調整為市場價格，使醫院的經濟負擔加重，逐漸無力負擔。2023年，房東告上法庭，要求醫院支付欠租並搬走。

事件曝光後，很多民眾不希望該醫院關門，紛紛伸出援手，短時間內湧入逾2400萬人民幣(約1.1億新台幣)善款。對此，嫣然天使兒童醫院發聲明感謝外界，並說明正在全面整理捐贈資料，後續將依法對外公開捐贈金額與使用情況。聲明中也指出，醫院正在積極地尋找新址，同時跟房東溝通，有任何進展會對外公布。

李亞鵬20日也在抖音拍片表示，曾承諾過所有在直播間打賞的禮物，都會提現之後捐給嫣然天使兒童醫院，金額為291083.35人民幣(約新台幣131萬)。李亞鵬展示的手機內的轉帳資料，證明自己代替網友向嫣然天使兒童醫院轉帳約29.1萬人民幣。

他表示，嫣然天使兒童醫院的背後並非是他一人，而是由近百位的醫護工作人員、數百位的志願者醫護工作人員、數萬名的捐贈人，以及數萬名的唇齶裂家庭構成的，不希望外界把焦點全放在他的身上。此外，李亞鵬也證實醫院目前正積極尋找新院址，希望能儘快為醫院找到合適且可長期穩定使用的空間。

隨著外界的關注度不斷提升，朝陽區衛健委表示，已關注到這件事並介入協調，要求各方依法處理糾紛，同時確保醫院醫療秩序與患童就醫權益不受影響。嫣然天使兒童醫院則回應，目前診療工作仍維持正常運作。

