李仲生師生展藝象繁星 開幕

李仲生及其門生藝術特展，即日起至今年三月一日在縣立美術館盛大展出。（記者方一成攝）

「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」即日起至今年三月一日在縣立美術館盛大展出。昨（六）日上午舉行開幕記者會，彰化縣長王惠美、國立臺灣美術館汪佳政副館長、財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事長黃步青、策展人陶文岳教授、參展藝術家等人與會。王縣長表示，本展覽除展出已逝藝術家李仲生油畫、水彩、素描與珍稀手稿等共四十二件作品外，更邀請四十七位門生每人提供一件作品參展，全展共計八十九件作品，呈現李氏藝術在不同時期的演化，更於展場重現「一對一咖啡館教學」情境，使民眾得以貼近李仲生與弟子互動的精神風貌。

王縣長表示，李仲生老師被譽為「臺灣現代繪畫導師」，以獨特的思想與創作理念啟發無數後輩。一九五七年定居彰化後，在彰化女中任教期間首創「一對一」教學，讓彰化成為臺灣現代美術教育的重要基地。晚年生活於彰化，辭世後安葬彰化花壇，其精彩的藝術生命可說與彰化緊密相連。

王縣長表示，本次展出李仲生與四十七位弟子共八十九件作品，從第一代門生「八大響馬」，到北中南跨世代藝術家代表，完整呈現臺灣戰後藝術的發展脈絡，其中有十二位彰化縣籍藝術家參展，呈現彰化在臺灣現代美術發展中的深厚底蘊。參展陣容媲美二○一九年國美館《藝時代崛起》的三十五位藝術家，是目前最完整、最盛大、最具歷史意義的師生展，無論對藝術教育、文化典藏或美術史，都有非常重要的里程碑意義。

展覽期間規劃系列活動：藝術座談會、策展人導覽、李仲生學術論壇、專場講座、藝術工作坊及定時導覽服務，活動精采豐富。此外，特展期間過年不休館，將出動數百名志工協助展場及導覽服務，歡迎全國鄉親蒞臨彰化觀展、遊玩、輕旅行！詳細活動內容請上彰化縣文化局活動網頁查詢：https://reurl.cc/mkzed1。