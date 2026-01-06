李仲生師生展《藝象繁星》於彰化縣立美術館亮相

「藝象繁星」特展開幕儀式（圖源：彰化縣府提供）

「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」６日在彰化縣立美術館盛大展出。除了展出已逝藝術家李仲生油畫、水彩、素描與珍稀手稿等作品外，更邀請47位學生提供作品參展。

彰化縣長王惠美表示，李仲生老師被譽為「臺灣現代繪畫導師」，以獨特的思想與創作理念啟發無數後輩。從第一代學生「八大響馬」，到北中南跨世代藝術家代表，完整呈現臺灣戰後藝術的發展脈絡，其中有12位彰化縣籍藝術家參展，呈現彰化在臺灣現代美術發展中的深厚底蘊。

策展人陶文岳教授表示，策展主題「藝象繁星」，指的是藝術創作的豐富與多元。就像李仲生老師與眾多弟子，都有各自的風貌，對臺灣現代藝術的發展造成深遠影響。無論對藝術教育、文化典藏或美術史，都有非常重要的意義。