李伊庚形象崩壞！爆與小10歲嫩妹私訊調情「沒看過E奶耶」
（記者張芸瑄／綜合報導）南韓男星李伊庚因主演戲劇《和我老公結婚吧》中的反派角色而聲名大噪，過去也曾是綜藝節目《玩什麼好呢》的固定班底。不過，近來他與一名德國女子捲入爭議，不僅因此退出節目，12日更再度被該女子公開私訊截圖，內容涉及露骨對話，引發韓網譁然。
據韓媒報導，該名德國女子在社群平台X（前推特）上加碼爆料，貼出多張與李伊庚對話的截圖。她在文中寫道：「還有人覺得那是AI造假嗎？這應該足以證明一切了。雖然我自己也覺得尷尬，但不得不公開。」貼文同時附上李伊庚經官方認證的IG帳號畫面，並顯示兩人對話發生於2024年1月。
截圖內容顯示，該名女子自稱小李伊庚10歲，並主動告白：「你是我的理想型，外國人也可以嗎？」李伊庚看到訊息後先誇對方「韓文很好」，接著問：「妳住在哪個國家？」女子回覆自己住在德國，並附上自拍照佐證身份。李伊庚回覆：「哇，不太像德國人，也有點韓國感覺。」
對話中，李伊庚接著詢問：「德國人是不是都比較自由奔放？」隨後語氣轉為挑逗，要求對方「看胸部」，再問「妳的SIZE多少？」女子回覆「你猜猜看」，李伊庚回答「D cup？」對方則回「再大一點」，他再驚呼：「E cup？我出生以來沒看過E奶。」最後還追問：「妳有Kakaotalk ID嗎？」整段對話被形容為相當露骨。
該女子同時表示，自己會選擇公開內容，是因為李伊庚先前透過經紀公司否認一切，指控「所有對話都是AI生成的假圖」，讓她感到氣憤，因此決定公布更多證據。
事實上，李伊庚於2024年底首度遭爆料時，曾透過經紀公司回應「相關內容皆為不實造假」，並強調已委託律師採取法律行動。他在日前出席高雄舉辦的《亞洲明星盛典》（AAA）時，亦親自表示：「公司已透過法律管道向對方要求認罪，一定會查清真相。」
圖／李伊庚形象崩壞。（翻攝 X）
然而隨著德國女子再度曝光新截圖，事件再度延燒。許多韓國網友對曝光內容感到震驚，留言表示「他在節目上看起來這麼老實，沒想到私下對話這麼露骨」、「如果是真的，那真的形象全毀」、「這樣的內容很難用AI生成來解釋」。
目前李伊庚及其經紀公司尚未對最新爆料作出進一步回應。韓媒分析，由於截圖中包含李伊庚已認證帳號及完整對話紀錄，事件恐持續延燒，外界也關注他是否會因此影響後續戲劇與廣告代言行程。
