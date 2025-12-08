李伊庚得獎致詞惹議！獨漏劉在錫被疑暗酸 經紀公司急澄清無惡意

娛樂中心／綜合報導

韓星李伊庚（Lee Yi Kyung）在上週末舉行的2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮上奪下「Best Choice」最佳選擇獎獎，但他在領獎感言中一句「只喊HaHa、朱宇宰，隻字未提劉在錫（Yoo Jae Suk）」引發網友熱議，有人質疑這是針對劉在錫的「暗酸」，事件迅速登上韓網熱門話題。

領獎當天，李伊庚特地提到自己近日捲入私生活爭議，表示「最近的我，就像突然遭遇天氣預報沒說的冰雹」，暗指自己遭遇的謠言與攻擊。他懇切說：「那個發送道歉與求情信的嫌疑人，我一定會抓到他」，語氣強硬，展現維權決心。

之後，他接著說：「《SNL Korea》有在看嗎？我星期四休息了。」並向同節目成員 HaHa、朱宇宰喊話：「我很想你們。」然而他卻未提主持人劉在錫的名字。由於《玩什麼好呢？》 traditionally 在星期四錄製，且劉在錫身為節目核心，引發部分粉絲猜測李伊庚此舉並非無心，似乎在公開場合暗示與劉在錫、節目組之間的裂痕。

李美珠與朴真珠離開後，《玩什麼好呢？》由劉在錫、李伊庚、Haha與朱宇宰四人主持，現在卻又少了李伊庚。（圖／翻攝自IG @《玩什麼好呢？》）

節目組最初以「檔期衝突」為由，但李伊庚本人稍後實際說法則是被迫「退出」，不滿製作單位處理方式。因此在AAA 致詞時，直接將私事與公開場合掀開。外界普遍解讀為「清算舊帳」、「張開喉嚨自保」。只不過，他公開稱念節目的成員、卻獨漏主持人劉在錫，被視為「公開冷處理前輩／節目核心」不滿信號，引發媒體與粉絲熱議。



對於外界質疑是否是刻意「暗諷」劉在錫，李伊庚所屬經紀公司 Showying娛樂 於7日發表官方聲明：「他並沒有針對任何人，包括劉在錫。那只是他真心對朋友的感謝與想念，希望大家不要過度解讀他的發言。」公司強調並無攻擊意味，請大家「照原意理解」這段感言。​

