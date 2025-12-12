李伊庚露骨對話外流！嗨喊「沒看過E」 憨厚形象全毀

韓國男演員李伊庚露骨對話外流，粉絲全崩潰。（圖／翻攝自李伊庚IG）





韓國男演員李伊庚出道以來在許多韓劇中飾演配角，包含《來自星星的你》及《太陽的後裔》，2024年憑藉主演的《和我老公結婚吧》達到事業高峰，未料近期陷入私生活爭議，一名德國女子公開兩人私訊內容，露骨的對話也讓粉絲崩潰。

李伊庚近期負面新聞纏身，一名德國女子在X加碼爆料，「還有人覺得是AI嗎？請舉手，（真的最後一次了…）如果這個都是真的，那剩下的KakaoTalk對話也就是真的吧？我自己也覺得很害羞，但…沒辦法。」接著上傳與李伊庚的對話內容。

德國女子為了證明所言不假，以螢幕錄影的方式公開，李伊庚的帳號也有認證的藍勾勾，不過令全韓網震驚的是私訊內容，女子在2024年1月主動私訊男方，直球告白是「理想型」，並詢問李伊庚會不會介意她是外國人。

德國女子再藉由傳自拍照及語音拉近與李伊庚的關係，兩人對話也越來越鹹濕，李伊庚不僅要求看胸部還詢問「尺寸」，德國女子先是要他猜，他回答「D」後，對方表示「再多1cup」，讓李伊庚嗨喊「E？我從來沒看過E」，露骨對話也讓過去憨厚形象全毀。

德國女子在X公開與李伊庚對話。（圖／翻攝自X）

德國女子在X公開與李伊庚對話。（圖／翻攝自X）



