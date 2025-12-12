李伊庚「不堪私訊」再遭爆料！與小10歲德國正妹對話曝光：猜罩杯

娛樂中心綜合報導

36歲韓星李伊庚再度捲入私訊爭議。先前才以「AI造假」回應不雅對話指控，並揚言提告，如今又有新一波爆料曝光，讓事件急轉直下。該名自稱小他10歲、精通韓文的德國女性，近日再度公開與疑似李伊庚帳號的完整私訊內容，對話尺度露骨，甚至涉及對女性身材的直接詢問，再次引發外界譁然。

該德國正妹透過社群平台上傳影片，清楚截錄對方為藍勾勾認證帳號的畫面，並逐一呈現對話內容。截圖可見，雙方聊天從日常互動開始，隨後逐漸轉為私密話題，男方更直接詢問對方的罩杯尺寸，先猜測為D罩杯，在得知「E級棒」答案後驚訝回應「我出生以來從沒看過」，語氣引發爭議。

爆料者將與李伊庚之間不堪曖昧對話全曝光。（圖／翻攝自X@itsjenniex2）

整段對話中還出現要求交換通訊軟體帳號的內容，讓互動顯得更加曖昧。該名爆料者隨後再度發文，語帶諷刺地表示：「還相信是AI的人可以舉手」，暗指若這段對話為真，先前曝光的內容恐怕也並非憑空捏造。她坦言公開這些內容讓自己也感到尷尬，不過認為有必要說清楚，相關說法迅速在網路上掀起討論。

李伊庚是在10月首次遭爆料時，所屬經紀公司隨即發聲明否認，指控內容為惡意捏造，並稱對方曾以相同說法要求金錢，已交由法律處理。爆料者當時一度改口，承認對話為AI生成並公開致歉，事件看似暫告段落。然而，李伊庚日前在公開場合再度提及將追究責任，被外界認為恐刺激對方再次出手，才有此次新一波曝光。

