李伊庚AAA感言惹議 經紀公司急澄清未針對劉在錫

李伊庚於AAA獲獎未提到劉在錫的名字，引起網友熱議。（網路圖片）

韓星李伊庚於12月6日在高雄國家體育館舉行的2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮上獲得「Best Choice最佳選擇獎」，但領獎感言卻引發熱議：他向《SNL Korea》成員HaHa與朱宇宰表達思念，卻未提到主持人劉在錫，外界質疑是否刻意「暗酸」前輩。

李伊庚當天在台上提到近期捲入私生活爭議，他形容自己「就像遇到天氣預報沒說的冰雹」，並指向散播謠言者說：「嫌疑人正在往公司寄道歉與求情信，我一定會抓到他」，語氣強硬，展現維權決心。隨後他說：「《SNL》有在看嗎？我星期四休息了。Haha哥、宇宰哥，我想你們了。」由於星期四正是《玩什麼好呢？》錄影日，而劉在錫是節目核心主持，唯獨沒有被提及，引發部分粉絲猜測李伊庚有意冷處理劉在錫。

對此，李伊庚經紀公司Showying娛樂昨（7日）發出聲明澄清，強調「他並沒有針對任何人，包括劉在錫。那只是他對朋友的感謝與想念」，請外界「照原意理解」他的領獎感言，否認有任何攻擊或暗諷意味。

李伊庚過去因與《玩什麼好呢？》製作單位在檔期及工作安排上出現分歧而選擇退出節目，外界普遍解讀他在AAA頒獎典禮上的發言，是在公開場合表達對事件的不滿與維權態度，但公司強調，感言的本意並非清算舊帳。此次事件在韓網迅速發酵，成為熱門話題，也引起媒體關注李伊庚首次在私生活爭議後於公開場合亮相的態度。

