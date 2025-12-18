李伯道性騷案敗訴後 林輝煌成司法票房毒藥

懲戒法院院長林輝煌身陷吃案、包庇、說謊、恐嚇爭議，成為司法難題及司法信用票房毒藥。（本刊資料照）

台北高等行政法院今日對李伯道性騷擾案作出判決，確認他多項行為構成權勢性騷擾。這本該是司法體系面對錯誤、修補信任的時刻，然而真正令人感到諷刺、甚至憤怒的，並非只有李伯道一人，而是當年親手為他打開「逃生門」的司法院高層林輝煌，如今仍高坐懲戒法院院長大位，每月爽領30萬，閒到只能經常上班時間泡茶及在院長室高談闊論，聲音大到隔好遠辦公室都知道在聊什麼，他審判別人的違失，卻從未為自己的包庇行為付出任何代價。

2023年，李伯道遭女部屬指控性騷擾，身為時任司法院秘書長的林輝煌，在第一時間接獲檢舉，卻未依法啟動任何懲戒或調查程序。相反地，他選擇了一條對「體制最安全」、對被害人最殘酷的路，吃案、包庇、逼退。林輝煌教唆李伯道「謊稱生病、自請退休」，成功將一名涉性騷擾的司法高官，從公開究責的軌道上抽離，讓他至今仍能每月爽領近20萬元退休金。

更荒謬的是，這一切並非一時失誤，而是經過精心設計。監察院彈劾文清楚揭露，林輝煌於2023年4月21日親赴李伯道辦公室，仿效電影《寒戰》的內鬼密談橋段，與李伯道進行「無聲對談」：手機打字、看完即刪、不留錄音、不留紀錄，甚至貼耳低聲氣音說「沒有人會相信你」。這不是依法行政，這是赤裸裸的權力操弄。

林輝煌的說法始終冠冕堂皇「司法不能再出事」、「懲戒法院不能再生風波」。但翻譯成白話，其實就是「官位不能出事、高薪不能出事」為了維護體制表面的平靜，他選擇犧牲被害人、犧牲司法誠信，甚至不惜教唆說謊，與時任司法院長許宗力共謀，將性騷擾案包裝成「健康因素退休」，徹底閹割懲戒制度也打臉司法。

直到《鏡週刊》獨家踢爆，揭穿司法院吃案、包庇的真相，整起事件才被迫曝光。若沒有媒體介入，李伯道會不會就此「平安下莊」、司法體系會不會選擇集體失憶？答案不言而喻。

更令人難以接受的是後續發展。即便監察院已彈劾李伯道，移送懲戒法院，但至今懲戒仍未定案，退休金照領；而林輝煌本人，非但未因包庇、說謊、恐嚇受到任何處分，反而一路高升，成為懲戒法院院長，月領逾30萬元，如今林輝煌參與的每一個審理與判決，都會被質疑信用，他成了這體制的負資產，也是司法信用的票房毒藥。

一個親手為性騷擾權貴鋪設退場機制、誠信備受質疑的司法高層，如今坐在審判席上，裁決別人的操守與責任。這樣的畫面，本身就是對「司法公信力」四個字最大的嘲諷，也是司法雙標的最佳代言人。

林輝煌當年為防隔牆有耳，想出用無聲對談的天才策略來逼退李伯道，用心良苦，當時若有一半的心思是用在保護被害人、啟動究責程序，今日司法即不必承受如此沉重的打擊。但事實證明，對林輝煌共犯結構的這些人，官位與高薪，比真相與正義更重要。司法信用是否破產，他們並不在乎。

