李作珩加入東森新聞！打破舒適圈喊話粉絲：帶著午餐51台見

人氣主播李作珩加入東森新聞。（圖／東森新聞提供）





在新聞圈擁有高人氣的主播李作珩，日前宣布離開待了多年的熟悉環境後，外界對其下一步動向高度關注。近日答案正式揭曉，李作珩確定重磅加盟東森新聞，並於今（11）日起正式登上「東森午安新聞」播報台。消息一出，立刻引發大批忠實觀眾熱烈迴響，更有不少粉絲興奮直呼「要跟著主播一起轉台！」

「東森新聞」靈活步伐與創新能量 成為點頭加盟關鍵原因

談及離開熟悉環境的心路歷程，李作珩坦言，要跨出這一步確實需要極大的勇氣，但內心追求挑戰的聲音未曾停過。在眾多機會中，最終選擇東森新聞，她透露：「東森最吸引我的，是充滿活力與衝勁的新聞節奏，以及非常靈活、貼近大眾的新聞視角，這與我過去在第一線衝鋒陷陣的頻率非常契合。」此外，東森在數位發展與傳統電視整合上的出色表現，以及團隊展現的創新能量，都讓她十分嚮往，期待在此激發出更多潛力。

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李作珩打破舒適圈，登上東森午間新聞播報台。（圖／東森新聞提供）

李作珩打破舒適圈，登上東森午間新聞播報台。（圖／東森新聞提供）

初入新團隊深刻體會「快狠準」 豐富養分天天蓄滿正能量

正式與新團隊接觸後，李作珩直呼最深刻的衝擊就是感受到東森團隊「快、狠、準」的強大執行力。她笑說，這裡的新聞步調非常緊湊，但在高壓環境下，同仁們依然保有極高的熱情與默契。這段期間，前輩與同事們溫暖的協助，讓她快速融入，團隊處理新聞時接地氣、活潑生動的切角，對她而言更是棒的養分，每天都充滿「重新學習、快速吸收」的充實感。

11日首播「東森午安新聞」盼成觀眾最信賴的午間陪伴

11日中午李作珩將首次坐上「東森午安新聞」播報台，面對全新的職涯起點，她給自己設定了清晰的目標。李作珩期許，未來能將自己過去深耕政治線與豐富的第一線採訪經驗帶上主播台，「我不只是一個坐在主播台上的播報者，更能運用記者的敏銳視角，幫觀眾梳理複雜的時事脈絡。」她希望「東森午安新聞」能成為觀眾午休時間最信賴的陪伴，帶給大眾滿滿的實用資訊與正能量。

李作珩今（11）日在東森午間新聞首播。（圖／東森新聞提供）

李作珩今（11）日在東森午間新聞首播。（圖／東森新聞提供）

粉絲高呼「跟著妳轉台！」 李作珩感性致謝：帶上午餐51頻道見！

得知大批忠實粉絲大方告白「主播去哪我們就去哪」，表達願轉台力挺，李作珩語氣中滿是感動。她感性表示，這陣子網路上的留言與鼓舞，是她轉換期最溫暖的後盾，「謝謝你們一路以來的陪伴，因為有你們，我才有勇氣不斷突破自己。」她強調，雖然換了新的頻道，但對新聞的熱忱與報導優質內容的初衷絕不改變，最後更甜向粉絲喊話：「明天開始，請大家帶著你們的午餐，跟著我一起鎖定51頻道，我們東森午安新聞見囉！」

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