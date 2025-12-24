李佳芬古裝驚艷校慶！韓國瑜曝「維多利亞」三大教育奇蹟

立法院長韓國瑜22日以創辦人身份出席雲林維多利亞雙語中小學26週年校慶運動會，現任董事長李佳芬以古裝扮相驚艷現身。韓國瑜回顧學校從雲林甘蔗園起家的艱辛歷程，揭示「三個不可思議」辦學成就，強調面對全球動盪局勢，維多利亞培養的無國界人才將更具競爭力。

李佳芬以古裝出席雲林維多利亞雙語學校的校慶。（圖／翻攝自維多利亞雙語中小學臉書專頁）

當天校慶運動會上，董事長李佳芬身穿古裝出席，展現學校對傳統文化傳承的重視。韓國瑜致詞時表示，26年前，前董事長李日貴在雲林縣一片甘蔗園上創立維多利亞，當時所有人都以為「雙語」是指國語和台語，沒想到李日貴具有前瞻眼光，預見未來競爭激烈，堅持要讓孩子「以流利中文走進華人圈，以嫻熟英文挺進全世界」。學校校訓「立足台灣，胸懷中國，放眼世界，征服宇宙」，這是第一個不可思議。

立法院長韓國於以創辦人身分出席維多利亞雙語中小學校慶。（圖／翻攝自維多利亞雙語中小學臉書專頁）

第二個不可思議是中華文化的傳承創新，也是李佳芬董事長古裝現身的深層意涵。韓國瑜指出，經過20多年觀察，發現台灣下一代有中華文化斷根現象，他強調「父母給了肉體生命，中華文化給了精神文明，英文教育給了勇闖世界的羅盤」，三者缺一不可。過去三年學校連續實驗，將中華文化透過服裝、舞蹈、詩詞歌賦等方式深度融入教學，讓每個學生都能深刻領略背後意涵，成功實現美國西方文明、日本東洋文明、中國大陸中華文明在學生身上兼容並蓄。

第三個不可思議是校友的凝聚力。韓國瑜表示，當天有大量畢業校友返校參加校慶，顯示對母校的深厚情感，學生來自彰化、南投、嘉義縣市及台北、高雄甚至海外。他強調未來競爭單打獨鬥會吃虧，維多利亞所有畢業生要緊密團結，形成強大支持網絡。目前畢業校友已在醫學界、企業界、教育界、政界嶄露頭角，全球各大城市都有維多利亞人，這是學生人生旅途上最重要的無形力量。

面對當前全球局勢，韓國瑜指出世界並不太平，至少有30個國家處於戰爭邊緣，未來挑戰難以預測。但他相信只要學習中西方文明、校友緊密團結、保持「學無止境，永遠奮發向上」的心態，任何狂風暴雨、任何高難度挑戰，維多利亞畢業生都能迎刃而解。他也感謝家長信任、教職員辛苦付出，祝福全校師生新年平安美好，26週年校慶運動會勝利成功。

