李來希嗆政院 不執行就大規模行動

立法院會12日院會處理「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過三讀。（姚志平攝）

立法院今天三讀通過停砍公教人員退休所得替代率，全國公務人員協會前理事長李來希12日感謝國民黨團及藍委還公教人員公道。他也揚言，若行政院不副署或不執行法案，將啟動大規模行政爭訟程序，「由不得行政機關胡作非為」；全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉也痛批賴政府是在製造國安危機。

對於法案由藍白聯手過關，反年改大將李來希表示，這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5％，他感謝國民黨立院黨團、立法院長韓國瑜，以及藍委傅崐萁、翁曉玲的付出，「我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子」。

不過行政院是否執行這項法案仍有變數，他也炮轟行政院「憑什麼」，這個修正案完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有糊弄的空間。並揚言，明年1月如果退休公教人員再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間，行政院膽敢不執行法律修正案，我們將啟動大規模的行政爭訟程序，直接訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為。

全國教育產業工會理事長林蕙蓉指出，執政黨與綠委長年刻意製造族群、世代與職別對立，將軍公教描繪成國家財政負擔，完全是政治操作而非事實，只要是確定給付制的制度，法律早已明定政府必須負「最後支付責任」，身為軍公教雇主的政府，就有法定義務要撥補，不應扭曲法令誤導民眾。

林水吉也肯定國民黨團的團結動能，讓修法順利過關，並強調，公務員是執行國家政策的基石，但民進黨和賴政府至今仍在羞辱公教人員，讓年輕人不願報考公務員，報考人數連年下滑，賴還在帶頭衝撞國會、違法違憲，都已釀成國安危機。

全教總指出，停止調降替代率僅是檢討年改的第一步，為維護公教人員合法權益，已提出返還公教年資補償金修法版本，呼籲朝野委員摒除成見，正視補償金立法沿革，於下會期將返還公教年資補償金列為優先推動法案，以落實公平正義。