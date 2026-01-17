李來希揭「太座」公務員退休看帳戶傻眼 喊話「抗爭才要開始」

立法院去年底三讀通過停砍公教年金，但行政部門不執行且聲請釋憲，爭議不斷。全國公務員協會前理事長李來希日前透露，身為公務人員的太太直到帳戶出現退休所得，才驚覺金額幾乎是對半砍，只有在職所得的半數，才真正覺得疼覺得痛。李來希向在職的軍公教人員喊話「抗爭現在才要開始」。

反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希發文。（翻攝自李來希臉書）

李來希在臉書發圖文，分享太太與立法院長韓國瑜及同事們的合影，並談到太太退休後第一天，竟然是回辦公室處理雜務，還要到銀行與區公所辦理安排日後的生活起居需求。

他也提到，近10年投身軍公教維權運動，太太跟著受苦、受累、受怕，身為公務人員的太太，深知退撫所得縮水，但尚不能真正體會，直到本月帳戶上顯現退休所得多寡，才驚覺金額幾乎是對半的砍，退休所得只有在職所得的半數，才真正覺得痛、覺得疼，更不經意的說「還好有你」，自己的退休金補足了太太的損失，而自己現靠理財存活，真是公務人員的悲歌。

李來希指出，總統賴清德雖在去年底已正式公告停砍公教年金法案，但政院亦同步提起釋憲，引發退休軍公教團體不滿，國民黨立委翁曉玲月初在臉書中指出，法案公告施行後，銓敘部、教育部等相關機關就應依法行政，停止調降公教退休所得替代率，並回溯自2024年1月1日起適用，以及退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整，並重新發給正確的退休金審定函；而後她在立法院司法委員會召開「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」會議，質疑銓敘部、教育部宣稱重新核發審定函要花費半年的時間，根本是假議題。

李來希也提到，法條文字簡單明確，就是退休公教人員的退撫所得替代率回復到2023年1月至12月31日的標準，且修法生效後所有的給與標準不得違反2023年的給付上限標準，沒有疑問。因此他也認為政府部分所為是炒作、假議題，劃錯重點。

李來希說，他曾在月初曾號召全國公教警消共同向行政院表達嚴正抗議；日前也喊話，有許多夥伴似乎已經放棄了對抗的意志，但面對這樣的無賴政權，必須要有死纏爛打的決心，死咬不放的鬥志。

李來希奉勸還在職軍公教夥伴，別再存有息事寧人的幻想，執政者數著大家的血汗錢，卻舔不知恥的告訴社會「我們吃太飽領太多」。他強調，不要回合法的權益，誓不罷休，退休夥伴要吃好喝好，因為追討退休所得的抗爭才要開始。

