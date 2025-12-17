李來希歡慶太早？立院三讀「停砍公教年金」 政院不副署「3原則」曝

即時中心／徐子為報導

立法院於12日三讀「停砍公教人員年金」一案，全國公務人員協會前理事長李來希在社群感謝藍營，不過，李來希可能不能慶祝得太早；行政院今（17）天表態，不副署法案的3原則就是「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」，若有發生類似情形，政院就會考慮不副署。







行政院長卓榮泰於這週一（15日）不副署過去一年來藍白三度修改的《財劃法》，使其無法生效，引起藍白跳腳反彈，外界也好奇，停砍公教年金是否也會「比照辦理」；對此，行政院發言人李慧芝今表示，目前行政院尚未收到立院日前三讀的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》2案，但坦承，立院三讀的條文確實會讓過去7年的年金改革「功虧一簣」，也將加速退撫基金提前破產，現職公教人員未來的退休所得將岌岌可危，悖離年金改革想達成的世代正義、基金永續目的。



李慧芝認為，這2案在黨團協商未獲共識下逕自進入二、三讀表決，審議程序上已違背民主討論的過程與精神，他轉述卓榮泰看法，將會對此2案採取「必要的憲法作為」。



李慧芝重申，卓榮泰日前已對外說明不副署法案以下3個原則：

1.「違反憲法權力分立」

2.「破壞民主程序」

3.「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」



行政院就會考慮以不副署的方式守護憲法。



她也無奈坦言，立院目前除在法案審議程序上，不但多次忽略民主討論過程，也不讓行政院針對日前提出的財劃法覆議案有說明的機會，關閉溝通與討論的程序與管道。





