即時中心／徐子為報導



立法院於去（2025）年三讀修改《公務人員退休資遣撫卹法》，此案攸關停砍公務員年金。銓敘部曾表示，因退休所得替代率須重審，預估約需半年時間。反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希昨（8）天在臉書貼出銓敘部公文，指出退撫金重新審定函的函文已出爐，提醒退休公務人員留意原服務機關寄出的掛號文件，並仔細核對重新審定後的所得金額。





李來希：反年改訴求稍有成果了

李來希在臉書發文提醒，退撫金重新審定函已經出來了，請注意簽收原服務機關的掛號文件，並審慎計算自己的確實所得，如有錯誤一定要及時反應，多年來的齊心協力，終於稍有成果，也終於可以暫時稍微喘口氣。



李指出，停止退撫所得逐年遞減法案是他擔任韓國瑜顧問提出來的政見，但至少部分實現了，感謝參與這項訴求夥伴們不離不棄的努力，也感謝所有支持這項法案的政黨與政治人物的支持，謝謝大家！



根據銓敘部公文內容，依2025年12月28日修正生效的《公務人員退休資遣撫卹法》第37條第6項及第38條第6項規定，退休公務人員每月退休所得替代率上限，將一律回到112年度退撫法所定標準認定。也就是說，2024年1月1日以後原本逐年下降的所得替代率，不再適用。



銓敘部指出，退休公務人員自2025年12月28日以後的退休所得替代率與每月退休金，均應依新修正規定重新辦理審定。各機關後續將依重審結果調整發放金額，並處理修法生效後至新制正式發放前的差額補發。



公文也說明，退休人員每月退休金將自今年8月1日起，統一依重新審定後的處分結果按月發給。至於2025年12月28日至今年7月31日期間應補發的差額，最遲也須在今年8月1日以前完成補發。

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原文出處：快新聞／李來希秀銓敘部公文「停砍年金重審啟動」 差額最遲「這天」補發

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