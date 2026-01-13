李來發、彭政閔、林國輝 入選2026台灣棒球名人堂
台灣棒球名人堂13日在名人郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人，共有3人，包括率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝等3人榮登殿堂。
台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，「要成為台灣棒球名人堂入堂名人，至少要獲得75%的選票，門檻相當高，相當不容易，恭喜這3位新的入堂名人。」他也要特別感謝16位專家、學者組成的提名甄審委員，以及56位採訪棒球10年以上，參與遴選的媒體記者朋友，協助名人堂完成這麼重要的工作。
理事長林華韋當場也宣佈，由前台南市政府文化局長、現任成功大學歷史系教授謝仕淵擔任協會副理事長。
