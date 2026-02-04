李俊俋復出！公務車爭議半年後 接任賴清德主席特助

前監委李俊俋 接民進黨中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助。資料照

監察院前秘書長李俊俋因為濫用監委公務車，請辭獲准。民進黨今天中執會，身兼黨主席賴清德總統宣布新人事，李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助。

賴清德會中表示，今天宣布新任黨務主管人事，由前立委李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

民進黨今中執會，賴清德會親自向中央黨部同仁介紹新任政策會副執行長兼主席室特助，隨後將召開澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米提名記者會。

李俊俋先前以公務車接送寵物，事後致歉自請處分，並透過監察院發布聲明表示，他自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀維護。然而，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院清譽。

李俊俋說，事件發生後，他立即進行深切反省，並在第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。

