李俊俋懸缺 總統令：特任前立委黃適卓為監察院秘書長

黃適卓將接任監察院秘書長職務。翻攝黃適卓臉書



監察院前秘書長李俊俋今年遭質疑以公務車接送寵物，今年6月1日請辭獲准。總統府今天（12／29）發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長；黃適卓今天晚間也表示，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸。

黃適卓曾是台聯的立法委員，後來加入民進黨。黃適卓的父親是前內政部長黃主文，黃主文也是台聯創黨主席，早年代表國民黨擔任立法委員長達15年，也是李登輝在國民黨主席時期重要的政策幕僚。

根據《中央社》報導，黃適卓晚間受訪指出，感謝總統以及許多長官對他的信任，願意把這個責任交給他，他感到非常榮幸且振奮。

黃適卓說，他曾任考試院保訓委員、立法委員、開南大學副校長，他相信有能力奉獻畢生所學與歷練，把工作做好；這工作最重要的目標就是協助院長、副院長以及所有的委員，把整頓吏治官箴、保護人權的工作做好，達成政府效能與廉潔，有機會為國家人民奉獻服務，他深感榮幸。

另外，黃適卓除了當過立委、民進黨中央發言人，也曾出任桃園航空城董事長。他今年3月的臉書發文指，自己近年花較多時間陪伴年邁父親，也在思考如何將社會的意見，恰當傳遞給執政當局參考，因此他接受行政院長卓榮泰邀請出任政務顧問。

另外，總統府公告吳登銓為公務人員保障暨培訓委員會專任委員。

