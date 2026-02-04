李俊俋甩公務車風波復出！請辭半年「接任賴清德主席特助」 職務內容曝光

民進黨今（4）日召開中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德表示，針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案，中執會進行討論與議決，本次建請提名兩位競選連任的屏東及澎湖縣長周春米與陳光復。另外，賴清德也宣布新任黨務主管人事，由監察院前秘書長李俊俋接任民進黨政策會首席副執行長兼主席特助。

賴清德指出，今天的中執會針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案進行討論與議決，本次建請提名兩位競選連任、政績表現優異的縣長周春米與陳光復。其中，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持法律人追求公義的信念，用專業守護人民，也以女性溫暖的力量服務鄉親。她上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，或是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」的力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德表示，另一位澎湖縣長陳光復，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力；2022年再度當選後，全力為地方發展帶來改變。對陳縣長而言，服務鄉親是責任，也是榮耀，他以「務實治理」的態度，努力讓縣府公共債務歸零，同時推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖。

此外，賴清德今天也宣布新任黨務主管人事，由前立委、監察院前秘書長李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助推動黨務。值得注意的是，李俊俋先前因濫用公務車接送愛犬美容請辭監察院秘書長，如今時隔半年多重返黨中央工作，引發外界關注。

