李俊昊來台當社長嘴甜撩粉 嗨跳夜店舞蹈告白「好幸福」

【緯來新聞網】韓星李俊昊27日、28日一連兩天於台大綜合體育館一樓舉辦《Typhoon Family Drama Fan Meeting in ASIA with LEE JUNHO in TAIPEI》見面會，與台灣粉絲近距離互動。他昨（27日）一登場即演唱〈Nobody Else〉帥氣登場，一句「台北，Are you ready?」這句他與粉絲之間特有的默契問答，瞬間引爆全場歡呼。

李俊昊相隔10個月再度來台舉辦見面會。（圖／SHOW Office提供）

廣告 廣告

這是他繼今年二月Fan Concert《Midnight Sun》後，相隔約十個月再度來到台北。他表示，當時還在想說什麼時候可以再來跟大家相見，結果能夠這麼快再回到同一個地方，是同一個場地卻是不同的心情，「2025年一整年都是以颱風商社的強太風這個角色度過，能夠在年末因為《颱風商社》再次和大家見面，真的很幸福，也很想念你們。」



同時他也分享了到台北的TMI，例如今天起床第一件事情是做了半身浴，以及昨天抵達台北之後，一定要吃的東西就是「牛軋餅」，另外也提到了他知道粉絲很用心的在101大樓和捷運站都做了應援，真的非常感動。



見面會首個主題單元「商社職員的資格」將劇中設定完整搬上舞台，特別加碼上演「戲中戲」，現場喝珍珠奶茶，讓粉絲拍攝所謂的「女友視角照」。他還在台上隨著夜店風音樂熱舞，重現戲劇《颱風商社》第一集中令人印象深刻的夜店舞蹈橋段。在粉絲不斷呼喊安可的要求下，他更大方加碼再跳一次，笑說：「大家的反應也太熱烈了，就好像是在跳我個人專輯裡的歌一樣。」

李俊昊來台辦見面會，感謝台粉支持。（圖／SHOW Office提供）

當被問到如果身為社長，該如何說服想離職的員工留下來時，他立刻送上愛心、幽默回應：「沒有錢，只能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」此外，他也現場現學現賣中文，接連說出「讚啦」、「水啦」、「給你們錢」、「加油」、「我愛你們很多」等等，逗得粉絲笑聲不斷。除了在舞台上開放粉絲拍攝「強太風週邊小卡」之外，還重現強太風對著女主角米鮮的眨眼微笑，更開玩笑的說「我晚一點會上網去看大家今天拍到的照片，上傳前記得一定要幫我修圖。」



他在結尾感性表示，指出能夠在年末時刻與大家見面，並且因為《颱風商社》與粉絲一同留下這樣珍貴的回憶，對他而言意義非凡，也由衷感謝一路以來所有的支持與陪伴，「上次來的時候，粉絲對我說，『一定要幸福』，台北的粉絲總是會先為我的幸福著想，我想告訴你們，今天，因為你們，我真的覺得很幸福。」

李俊昊感謝年末舉辦見面會，跟粉絲能近距離見面。（圖／翻攝自李俊昊IG）

更多緯來新聞網報導

多圖／朴信惠短髮亮相台灣 自曝新戲挑戰「20歲臥底」

阿Ben開刀取膽沒人陪出院 老婆徐小可忙搭梁赫群直播中