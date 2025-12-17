李俊昊化身「鈔能力」平民英雄，Netflix韓劇《現金英雄》用現金換正義 12/26 開播，《暴君的廚師》李彩玟、姜漢娜反派二搭正面對決
「手上握有越多錢，力量就越大，但用了之後，錢就會不見。」男神李俊昊在新劇預告中，展示了一個聽起來很帥、用起來卻讓人想哭的超能力。某天突然獲得力量的他，身上現金越多就越強，但每一次出手，錢包也會被毫不留情地清空，英雄光環還沒站穩，現實壓力已經先一步襲來。
《現金英雄》劇照
Netflix年末壓軸韓劇《現金英雄》正式定檔 12 月 26 日上線，全劇共 8 集。作品改編自 Kakao Webtoon 同名網路漫畫，由李昌旻執導，李濟仁、全燦浩執筆預告與主視覺一曝光，立刻在韓網與社群掀起討論。主打「英雄很熱血，但生活更燒錢」的反差設定，讓作品迅速累積話題。
公開的海報中，臉上帶傷、穿著破舊衣服的姜常雄（李俊昊 飾）站在正中央，看起來與傳統英雄形象有段距離，卻在一夜之間獲得與身上現金成正比的超能力。畫面中還能看到露出驚訝神情的女友金敏淑（金慧峻 飾），必須喝醉才能發動能力、能穿越任何障礙的律師卞湖仁（金炳哲 飾），以及靠攝取卡路里換取能力的方恩薇（金香起 飾），也預告著這群「能力有代價」的角色，即將與姜常雄一同捲入現實與正義交錯的戰場。
《現金英雄》劇照
鈔能力設定公開 用多少錢就有多少力量
《現金英雄》改編自韓國同名網路漫畫，故事核心圍繞一個殘酷又直觀的規則展開：「手上握有越多錢，力量就越大，但用了之後，錢就會不見。」主角姜常雄是一名夢想擁有自己房子的普通公務員，某天意外獲得超能力，但能力來源不是體能或意志，而是身上攜帶的現金。
每一次出手救人，等同於把薪水直接燒掉。能力用完，錢包清空，隔天依舊要面對房貸、結婚基金與生活開銷。這項設定也讓《現金英雄》從一開始就和傳統英雄作品拉開距離，英雄不再是無後顧之憂的存在，而是必須為每一次正義行動付出實際代價。
《現金英雄》劇照
李俊昊回歸日常系角色 滿臉疲態更像你我
韓劇男神李俊昊這次不走王權、財閥或浪漫路線，而是回到最貼近現實的上班族狀態。滿臉瘀青、精神疲憊、被房價與未來追著跑的姜常雄，看起來更像身邊某個每天加班、卻還是忍不住想多管閒事的人。
在預告中，常雄一邊被身邊的人勸阻「別再用能力」，一邊卻一次次被捲入不得不出手的突發狀況。英雄行為在這部作品裡不再是光環，而是一項會直接影響人生規劃的高風險選擇。
《現金英雄》劇照
超能力小隊登場 每個人都有副作用
《現金英雄》並不只描寫一名英雄的孤軍奮戰，而是打造出一組能力各異、卻同樣付出代價的超能力小隊。金慧埈飾演的金敏淑極度理性，凡事用計算機面對超能力。金秉澈飾演的卞湖仁必須喝醉才能發動能力。金香起飾演的方恩薇則是靠攝取高熱量換取念力，被稱為「麵包薇」。能力設定荒謬，代價卻相當具體，也讓整個世界觀顯得異常真實。沒有誰能免費成為英雄，每一種能力背後都有必須承擔的副作用。
《現金英雄》劇照
《暴君的廚師》李彩玟、姜漢娜再同框 反派組織直指權力與資本
反派陣營同樣是《現金英雄》的重要看點，李彩玟與姜漢娜在劇中飾演神祕組織「凡人會」的成員，專門獵殺超能力者。兩人角色設定為不擇手段、毫不顧忌金錢與資源使用方式的存在，與英雄陣營形成強烈對比。
值得注意的是，「凡人會」並不靠超能力行動，而是透過結構、資源與權力壓迫他人，讓影集在英雄對抗之外，多了一層關於資本與現代焦慮的隱喻，也讓衝突不只是拳頭與能力的對決。
《現金英雄》劇照
喜劇包裝現實提問 誰才是真正的英雄
《現金英雄》的笑點來自荒謬設定，但情緒落點始終非常現實。當社會資本往往比拳頭更有力量，一個沒什麼錢、卻總想做對的事的人，是否還能被稱為英雄。影集不斷拋出這個問題，也讓觀眾在笑聲之中，反覆對照自己的生活。
在對抗「凡人會」的過程中，姜常雄必須思考的不只是如何變強，而是如何在資源有限的情況下，仍然選擇站在正確的一方。《現金英雄》沒有給出輕鬆答案，而是用一個又一個現實選擇，重新定義什麼才是屬於這個時代的英雄。
Netflix《現金英雄》年末最受矚目的奇幻動作喜劇
Netflix一年內推出多部原創影集，而《現金英雄》作為年末壓軸韓劇王牌，從題材、演員組合到視覺呈現都具備高度討論度。原著漫畫早已累積忠實讀者，影集預告曝光後，韓網也出現「設定很有趣」、「題材很現實」、「續訂帳號的理由又多一個」等聲音。
《現金英雄》將於 12 月 26 日在 Netflix 獨家上線！當超能力必須用現金結帳，英雄的浪漫瞬間被拉回現實。《現金英雄》把笑點、荒謬感與現實焦慮包在一起，描繪一名平凡上班族在生活費與正義感之間來回拉扯的日常。期待李俊昊在新題材中會如何帥出新高度啦！
（圖片來源：Netflix）
