李俊昊台大現學現賣「水啦」 狂撒糖開撩：不要離職

「2PM」李俊昊前天（12╱27）起一連2天在台大綜合體育館打造《颱風商社》粉絲見面會，他以劇中「強太風」社長角色接受來自台北分公司員工粉絲們的提問與面試挑戰，被問到該如何說服想離職的員工留下來，他立刻送上愛心、幽默回應：「沒有錢，只能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」此外也現學現賣中文「讚啦」、「水啦」、「給你們錢」、「加油」、「我愛你們很多」，逗得粉絲笑聲不斷。

李俊昊12月6日才到高雄主持韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA），他2月也才在同場地舉辦「Midnight Sun」個人見面會，並感性表示：「2025年一整年都是以《颱風商社》的強太風這個角色度過，能夠在年末因為《颱風商社》再次和大家見面，真的很幸福，也很想念你們。」

而李俊昊也分享前天起床第一件事情是做了半身浴、吃了訪台必吃的「牛軋餅」，也表示知道粉絲很用心的在101大樓和捷運站都做了應援，真的非常感動。在「商社職員的資格」橋段被問想進公司哪個部門？他說想去業務部，因為自己是不喜歡待在辦公室的類型，「主要也想要跟粉絲員工們更靠近一點」。

在《颱風商社》名場面中，李俊昊笑說沖咖啡曖昧升溫橋段其實「很認真在泡咖啡」，還幽默表示：「如果粉絲看了感到嫉妒的話，我會出現在大家辦公室的茶水間，泡咖啡給你們喝。」他更特別上演「戲中戲」喝起珍珠奶茶，讓粉絲拍攝「女友視角照」，並深情演唱原聲帶歌曲〈Did You See The Rainbow？〉，希望這首歌能帶給大家力量。

在「幸運商社 Man」單元，李俊昊透過夾娃娃機抽出粉絲指定任務，化身「橘子族強太風」重現第1集中的夜店舞蹈橋段，而在安可聲中，他大方再跳1次，笑說：「大家的反應也太熱烈了，就好像是在跳我個人專輯裡的歌一樣。」

活動尾聲，李俊昊演唱〈Fire〉掀高潮，他也感性表示：「同時身為歌手和演員，我有不同的面貌與演出機會，不管是見面會還是演唱會，真的非常感謝粉絲一直以來的陪伴，支持著各種面貌的我。上次來的時候，粉絲對我說『一定要幸福』，台北的粉絲總是會先為我的幸福著想，我想告訴你們，今天，因為你們，我真的覺得很幸福。」最後以〈Nothing but You〉畫下完美句點。

