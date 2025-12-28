李俊昊嗨跳《颱風商社》經典夜店舞 錯過台北101應援大嘆：好可惜

韓星李俊昊近期在主演的Netflix韓劇《颱風商社》有精彩演出，宣布啟動亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，台北站在12/27、28一連兩天登場。李俊昊月初才現身高雄，在AAA頒獎典禮上與IVE張員瑛攜手主持，不到一個月再度來台，讓粉絲興奮不已，寵粉的他也開心表示：「可以這麼快再跟大家見面很開心！」

韓星李俊昊12/27、28一連兩天在台北舉辦戲劇粉絲見面會。（圖／SHOWOFFICE 提供）

事實上，李俊昊在今年2月才在同個場地舉辦《Midnight Sun》粉絲演唱會，不過他當時因腳傷關係，要拄著拐杖行走，睽違10個月再度辦見面會，他一出場就先演唱〈Nobody Else〉，並以一句「台北，Are you ready？」炒熱全場氣氛。接著他展現中文實力，向全場粉絲打招呼：「大家好！我是李俊昊，很高興見到大家。」

李俊昊透露，10個月前就曾想著什麼時候還能再跟大家見面，沒想到這麼快就回到同一個地方，不過卻有著不同的心情，「2025整年我都是以『強太風』這角色度過，大家有覺得我跟2月份比起來哪裡不一樣嗎？」這時台下粉絲大喊：「更帥了！」讓李俊昊害羞用中文回：「謝謝！」

再次來到台北，李俊昊分享，昨天起床第一件事情是做了半身浴，抵台後也吃到了每次來必吃的「牛軋餅」。另外，他也提到，知道粉絲日前很用心的在台北101大樓和捷運站都做了應援，非常感動，「本來昨天想說101應援會不會還有，沒想到結束了有點可惜，想拍認證照。」

李俊昊對於粉絲在台北101大樓和捷運站為他做應援感到很感動。（圖／SHOWOFFICE 提供）

活動上，最讓粉絲印象深刻的，絕對就是李俊昊透過夾娃娃機抽出粉絲指定任務，化身「橘子族強太風」，在台上大跳第一集中的經典「夜店熱舞」橋段。且在粉絲不斷呼喊安可要求下，他更大方加碼再跳一次，笑說：「大家的反應也太熱烈了，就好像是在跳我個人專輯裡的歌一樣。」

活動後段，李俊昊除了獻唱《颱風商社》OST〈Did You See The Rainbow〉，也帶來熱力十足的〈Fire〉，並以〈Nothing but You〉作為最終舞台。他在結尾時感性表示，這是他首次舉辦戲劇型態的見面會，「在年初跟年末都能跟大家見面真的很開心，我同時身為歌手又是演員，開過粉絲見面會、粉絲演唱會，謝謝大家一直愛著不同面向的我。」不僅如此，他還提及，今年2月來台時，有名粉絲對他說一定要幸福，「我對台北的印象是，每次來粉絲都先為我著想，托你們的福，我今天真的很幸福，再次謝謝你們來看我。」並和粉絲相約2026年也能常常見面。離場時，李俊昊再次用中文告白台灣粉絲，「謝謝你們！我愛你們！明天、後天，加油！」相當寵粉。

李俊昊除了獻唱《颱風商社》OST〈Did You See The Rainbow〉，也帶來熱力十足的〈Fire〉。（圖／SHOWOFFICE 提供）

