李俊昊嘴甜告白台粉 現喝珍珠奶茶給拍「女友視角」

李俊昊連兩天在台大體育館舉辦電視劇見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）

他分享這是繼今年二月Fan Concert《Midnight Sun》後，睽違約十個月再度來到台北，他表示，當時還在想說什麼時候可以再來跟大家相見，結果能夠這麼快再回到同一個地方，是同一個場地卻是不同的心情，「能夠在年末因為《颱風商社》再次和大家見面，真的很幸福，也很想念你們。」

李俊昊分享了到台北的TMI，例如起床第一件事情是做了半身浴，以及昨天抵達台北之後，一定要吃的東西就是「牛軋餅」，另外也提到了他知道粉絲很用心的在101大樓和捷運站都做了應援，真的非常感動。

廣告 廣告

他在見面會上化身《颱風商社》社長「強太風」，同時又回到「應徵者李俊昊」的身分，接受來自台北分公司員工，也就是粉絲們的提問與面試挑戰，並精選出劇中三大經典橋段與粉絲分享。其中包括沖咖啡時曖昧升溫的名場面，李俊昊笑說自己當時其實是「很認真在泡咖啡」，還幽默表示：「如果粉絲看了感到嫉妒的話，我會出現在大家辦公室的茶水間，泡咖啡給你們喝。」他更特別加碼上演「戲中戲」，現場喝珍珠奶茶，讓粉絲拍攝所謂的「女友視角照」。

活動後段，李俊昊以熱力十足的〈Fire〉登場，將現場氣氛推向最高潮。他在結尾感性表示，能夠在年末時刻與大家見面，並且因為《颱風商社》與粉絲一同留下這樣珍貴的回憶，對他而言意義非凡，也由衷感謝一路以來所有的支持與陪伴。他真情流露地說道：「上次來的時候，粉絲對我說，『一定要幸福』，台北的粉絲總是會先為我的幸福著想，我想告訴你們，今天，因為你們，我真的覺得很幸福。」

李俊昊嘴甜告白粉絲。（圖／SHOWOFFICE提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

宜蘭7.0強震全台有感！礁溪飯店「整面玻璃爆裂」 超驚悚畫面曝

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人