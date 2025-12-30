李俊昊感慨沒錢真的很無力 「有錢也想當好人」拍《現金英雄》願掏財產救人

Netflix全新原創影集《現金英雄》於昨（26）日正式上線。這部改編自熱門網漫的作品，由男神李俊昊與金慧埈領銜主演。故事設定李俊昊意外獲得一項超能力：身上持有的現金越多，力量就越強，想救人就得散盡家財。對此李俊昊坦言：「這真的是個很虐心的選擇！」

李俊昊坦言，故事主題圍繞「現金」，讓每個人都能感同身受，「我很想救人，但如果我沒錢就沒辦法救」、「如果我超級有錢，我也想當好人」。對他而言，如果為了救人必須花錢，是可以接受的，反倒是真心想幫忙卻「沒有錢」可以花的時候，那種無力感才是最令人心痛的。

他飾演的角色在影集中深刻體會到「沒錢萬萬不能」，拍攝時他也有切身之感，像是擋住公車的那場戲，他身上還有錢的時候工作人員會幫忙支撐公車移動，一旦設定角色把「錢花光了」，工作人員就真的馬上攤手不幫，「我就得靠自己的力氣去推，那時候真的覺得『哇，我真的好無力啊』」。

他透露為了飾演這個角色，他刻意增重10公斤，體重來到人生巔峰79公斤。當時身上還要穿著一條裝滿50元硬幣的皮帶，大概有5公斤重，拍攝時要配合劇情讓硬幣要一直掉下來，「但如果掉完了，即便我還在用力，硬幣卻沒了，導演就會喊卡。這時候我們就要蹲在地上把硬幣一個個撿回來，我們真的撿了很多硬幣（苦笑）」。

不過如果真的有這種能力，會願意花多少錢助人呢？李俊昊認為凡事都要有適當的界線，如果為了救人讓日常起居都崩塌就沒意義了，「我覺得大約拿收入的十分之一出來使用應該差不多」。金慧峻認真思考後說：「如果真的能對世界有貢獻，我會願意全花掉……啊，沒辦法全部啦，大概五分之三？」李俊昊聞言直呼「太多」，讓金慧峻改口：「那……一半好了。我覺得我付出的同時，也會有人溫暖地回報我吧。」沒想到又被李俊昊吐槽：「妳這就是在期待回報啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／連線報導