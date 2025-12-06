李俊昊搭張員瑛主持AAA 潤娥露香肩鬥豔舒華

李俊昊（左）、張員瑛是AAA主持人。翻攝LINE TV



韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）今（12╱6）首次移師高雄世運主場館舉行，擔任主持的「IVE」成員張員瑛與「2PM」李俊昊合體現身紅毯，與他合演《歡迎來到王之國》的潤娥也以露肩禮服登場。

潤娥以露肩禮服登場。翻攝LINE TV

而「i-dle」舒華明將與李濬榮、「CRAVITY」的Allen與「KiiiKiii」的Sui搭檔主持ACON音樂節，她也以一身白禮服襯托雪白美肌豔壓AAA紅毯。

舒華白禮服襯托雪白美肌。翻攝LINE TV

