李俊昊用金錢換超能力 「當英雄也破產」

李俊昊（左）主演的《現金英雄》為超級英雄題材帶來全新視角。Netflix提供



「2PM」李俊昊12月6日才到高雄主持韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA），他的Netflix戲劇新作《現金英雄》也將在12月26日上線，他飾演的上班族「姜常雄」正困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力——「身上現金越多，力量就越強」，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他成為靠薪水驅動的草根系英雄。

在正式海報中，李俊昊一身狼狽、滿臉瘀青，身後站著金慧埈飾演得一頭霧水女子「金敏淑」、金秉澈飾演的喝醉就能穿透萬物的「卞湖仁」，以及金香起飾演的吃下高熱量食物就能獲得念力的「方恩薇」，這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險。

《現金英雄》正式海報曝光。Netflix提供

正式預告開場便以李俊昊與金慧埈驚恐四射的畫面吸引眼球，每當他使用能力時，鈔票與硬幣便四處飛散，他無奈的吶喊完美呈現「當英雄也破產」的荒謬。儘管金慧埈不停勸他別再使用能力、專心規劃2人的未來，他卻一次次被捲入必須出手的突發事件中。

與韓國超人協會的金秉澈、金香起相遇後，李俊昊捲入李彩玟 飾演的「趙內森」、姜漢娜 飾演的「趙安娜」、金義城 飾演的「趙元徒」領導的邪惡組織「凡人會」，讓他原本平凡的生活瞬間天翻地覆。

