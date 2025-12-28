李俊昊社長台灣出差！喊話不要離職：給你們很多錢

〔記者廖俐惠／台北報導〕李俊昊帶著主演韓劇《颱風商社》來台舉行見面會，昨天(27日)起一連兩天在台大體育館演出，「強太風社長」來台灣出差，喊話現場破千名員工不要離職，更搞笑用中文表示：「給你們很多愛、給你們很多錢！」為大家加油打氣。

李俊昊光是今年就至少來台4次，一次是在今年2月舉行粉絲見面會，8月到台北101參加品牌活動，再來就是12月在高雄主持AAA頒獎典禮。今天他在台大體育館舉行「Typhoon Family Drama Fan Meeting in TAIPEI 」見面會，他開場就帶來《Nobody Else》，並用中文自我介紹，表示：「我的2025年都是以《颱風商社》強太風這個角色度過，你們有覺得2月份的我不一樣了嗎？」粉絲大喊「更帥了」。

廣告 廣告

李俊昊也分享，他知道2月時粉絲為他在捷運站、台北101為他準備的應援，「我想說昨天會不會還有，但他們說已經結束了，有點可惜。」不過他強調不是嫌粉絲應援太短，而是想要拍個認證照感謝粉絲，他也大讚「台北分公司」的員工們都很有熱情。

他在現場拿著珍奶拍攝女友視角的照片，談到感情觀時還表示：「直球男不是挺好的嗎？粉絲說就是喜歡我！」他也現場用中文告白：「我好像喜歡上主任了！」(劇中女主角的身份是主任)，讓現場爆出尖叫聲。接著李俊昊獻唱《Did You See The Rainbow?》後，以夾娃娃的方式挑選粉絲的問題。

粉絲希望他能跳《颱風商社》第一集的夜店舞蹈，李俊昊立刻獻上，整場氣氛嗨到最高點，還應粉絲要求再跳一次，超乾脆的說「好喔」，帥氣的舞蹈看了兩遍，粉絲大飽眼福。李俊昊笑說：「我沒想到大家會這麼喜歡，感覺好像收錄在我的個人專輯一樣。」

現在李俊昊能夠蹦蹦跳跳，看起來腳傷恢復得還不錯，他今年1月腳受傷，2月來台時還拄著拐杖，令人擔憂。有粉絲特別詢問李俊昊復原狀況，他回答：「那時候辦見面會的時候帶傷，沒有馬上好，現在有在吃藥做復健治療，不可憐，痛才會吃藥，你們是心疼我痛嗎？沒關係的，我想要帶來更好的樣貌，完完全全好，才能有更好的作品帶給大家，所以我才在復健，你們也不能生病喔！」他也與粉絲約定，大家都要健健康康。

至於粉絲提問，如果粉絲要從「颱風商社」離職，強太風社長會怎麼說服對方留下來呢？現場有許多粉絲舉手稱想要離職，李俊昊問大家：「如果老闆說什麼話，你們會不離職？」台下吵成一團，李俊昊用中文說：「給錢很多？」笑翻眾人，但也有粉絲提出「只要李俊昊說我愛你就不離職了」，讓李俊昊笑說：「我愛你一句話就可以了？不用給很多錢？」李俊昊當場放送愛心，用中文喊話：「給你們很多愛、給你們很多錢！」鼓勵台下粉絲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

