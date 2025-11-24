李俊昊見面會12月底連開兩場！時間地點、售票時間、票價座位、購票福利一次看

「韓劇男神」李俊昊主演的Netflix新劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，他的人氣也隨著飛漲！李俊昊也宣布將啟動《颱風商社》亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，台北站將於12/27、28連續兩天登場。時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有HI-BYE、小卡等全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照喔！一起期待與李俊昊起共度「年底最浪漫的約會」吧！李俊昊見面會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必看戲劇代表作一次看。

李俊昊《颱風商社》見面會｜時間地點

演出日期：

2025/12/27（六）17:00

2025/12/28（日）16:00

演出地點：台大綜合體育館1F

李俊昊見面會12月底連開兩場。（圖／SHOW Office）

李俊昊《颱風商社》見面會｜售票時間

【Weverse會員優先購登記】

【Weverse會員優先購】

【遠傳電信、friDay影音會員優先購】

【全面啟售】

李俊昊《颱風商社》見面會｜票價、座位圖

演出票價：NT$5800 / $4800 / $3800 / $2900（愛心席）

座位圖：

李俊昊見面會票價座位圖。（圖／SHOW Office）

李俊昊《颱風商社》見面會｜粉絲福利

李俊昊見面會購票福利。（圖／SHOW Office）

李俊昊《颱風商社》見面會｜必聽歌單／代表作

李俊昊出道於韓國男團2PM，後以實力派演員身分跨足戲劇圈，近年憑《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等作品人氣再攀高峰。2025年主演的Netflix劇《颱風商社》開播以來深受觀眾喜愛，讓他以細膩演技再度掀起熱議。

必看戲劇：

《油膩的Melo》

《自白》

《衣袖紅鑲邊》

《歡迎來到王之國》

《颱風商社》

必聽歌曲：

《Did You See The Rainbow?》（《颱風商社》OST）

《CAN I》

《CANVAS》

《FEEL》

《SO GOOD》

（影片來源：JYP Entertainment、Stone Music Entertainment、2PM Japan Official YouTube Channel YouTube，如遭移除敬請見諒）

