李俊昊見面會12月底連開兩場！時間地點、售票時間、票價座位、購票福利一次看
「韓劇男神」李俊昊主演的Netflix新劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，他的人氣也隨著飛漲！李俊昊也宣布將啟動《颱風商社》亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，台北站將於12/27、28連續兩天登場。時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有HI-BYE、小卡等全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照喔！一起期待與李俊昊起共度「年底最浪漫的約會」吧！李俊昊見面會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必看戲劇代表作一次看。
李俊昊《颱風商社》見面會｜時間地點
演出日期：
2025/12/27（六）17:00
2025/12/28（日）16:00
演出地點：台大綜合體育館1F
李俊昊《颱風商社》見面會｜售票時間
【Weverse會員優先購登記】
登記時間：2025/11/03（一）11:00～11/06（四）22:59
登記平台：Weverse
【Weverse會員優先購】
12/27（六）場次：2025/11/13（四）12:00～17:59
12/28（日）場次：2025/11/14（五）12:00～17:59
售票平台：遠大售票
【遠傳電信、friDay影音會員優先購】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）10:00～10:49
12/28（日）場次：2025/11/22（六）13:00～13:49
售票平台：遠大售票
提醒：需先於遠傳電信或friDay影音會員中心取得購票序號方可購買。
【全面啟售】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）11:00
12/28（日）場次：2025/11/22（六）14:00
售票平台：遠大售票
李俊昊《颱風商社》見面會｜票價、座位圖
演出票價：NT$5800 / $4800 / $3800 / $2900（愛心席）
座位圖：
李俊昊《颱風商社》見面會｜粉絲福利
福利登記時間：即日起至 2025/12/05（五）23:59 前
登記方法：加入SHOW Office會員並於「會員好康活動」頁面登記，即可抽獎獲得獨家好康獎勵。
會員活動連結：
12/27場次：https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PJl2sQGpqv
12/28場次：https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PZf4FFHUM3
李俊昊《颱風商社》見面會｜必聽歌單／代表作
李俊昊出道於韓國男團2PM，後以實力派演員身分跨足戲劇圈，近年憑《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等作品人氣再攀高峰。2025年主演的Netflix劇《颱風商社》開播以來深受觀眾喜愛，讓他以細膩演技再度掀起熱議。
必看戲劇：
《油膩的Melo》
《自白》
《衣袖紅鑲邊》
《歡迎來到王之國》
《颱風商社》
必聽歌曲：
《Did You See The Rainbow?》（《颱風商社》OST）
《CAN I》
《CANVAS》
《FEEL》
《SO GOOD》
（影片來源：JYP Entertainment、Stone Music Entertainment、2PM Japan Official YouTube Channel YouTube，如遭移除敬請見諒）
