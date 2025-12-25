李俊昊見面會12/27、12/28連開兩場！時間地點、入場須知、福利兌換一次看
「韓劇男神」李俊昊主演的Netflix新劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，他的人氣也隨著飛漲！李俊昊也宣布將啟動《颱風商社》亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，台北站將於12/27、28連續兩天登場。時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有HI-BYE、小卡等全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照喔！一起期待與李俊昊起共度「年底最浪漫的約會」吧！李俊昊見面會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必看戲劇代表作一次看。
李俊昊《颱風商社》見面會｜時間地點
演出日期：
2025/12/27（六）17:00
2025/12/28（日）16:00
演出地點：台大綜合體育館1F
李俊昊《颱風商社》見面會｜入場須知
12/27（六）Day1
服務台：14:00~演出結束後30分鐘
福利兌換處：14:00~17:00
觀眾入場：16:00~17:00
活動開始：17:00
12/28（日）Day2
服務台：13:00~演出結束後30分鐘
福利兌換處：13:00~16:00
觀眾入場：15:00~16:00
活動開始：16:00
李俊昊《颱風商社》見面會｜福利領取方式
12/27（六）領取時間：14:00~17:00
12/28（日）領取時間：13:00~16:00
HI-BYE（不須兌換）
1:1 PHOTO（會前至福利兌換處領取拍照卡）
GROUP PHOTO 1:10（會前至福利兌換處領取拍照卡）
SIGNED POLAROID（會後至服務台領取）
SIGNED POSTER（會後至服務台領取）
PHOTO CARD（會前至福利兌換處領取）
李俊昊《颱風商社》見面會｜售票時間
【Weverse會員優先購登記】
登記時間：2025/11/03（一）11:00～11/06（四）22:59
登記平台：Weverse
【Weverse會員優先購】
12/27（六）場次：2025/11/13（四）12:00～17:59
12/28（日）場次：2025/11/14（五）12:00～17:59
售票平台：遠大售票
【遠傳電信、friDay影音會員優先購】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）10:00～10:49
12/28（日）場次：2025/11/22（六）13:00～13:49
售票平台：遠大售票
提醒：需先於遠傳電信或friDay影音會員中心取得購票序號方可購買。
【全面啟售】
12/27（六）場次：2025/11/22（六）11:00
12/28（日）場次：2025/11/22（六）14:00
售票平台：遠大售票
李俊昊《颱風商社》見面會｜票價、座位圖
演出票價：NT$5800 / $4800 / $3800 / $2900（愛心席）
座位圖：
李俊昊《颱風商社》見面會｜粉絲福利
福利登記時間：即日起至 2025/12/05（五）23:59 前
登記方法：加入SHOW Office會員並於「會員好康活動」頁面登記，即可抽獎獲得獨家好康獎勵。
會員活動連結：
12/27場次：https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PJl2sQGpqv
12/28場次：https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PZf4FFHUM3
李俊昊《颱風商社》見面會｜必聽歌單／代表作
李俊昊出道於韓國男團2PM，後以實力派演員身分跨足戲劇圈，近年憑《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等作品人氣再攀高峰。2025年主演的Netflix劇《颱風商社》開播以來深受觀眾喜愛，讓他以細膩演技再度掀起熱議。
必看戲劇：
《油膩的Melo》
《自白》
《衣袖紅鑲邊》
《歡迎來到王之國》
《颱風商社》
必聽歌曲：
《Did You See The Rainbow?》（《颱風商社》OST）
《CAN I》
《CANVAS》
《FEEL》
《SO GOOD》
（影片來源：JYP Entertainment、Stone Music Entertainment、2PM Japan Official YouTube Channel YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● 簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
● 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
其他人也在看
李聖傑12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋開唱！時間地點、入場須知、周邊資訊一次看
李聖傑宣布將於12/27重返台北小巨蛋，舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，演唱會門票將於10/1開放遠傳優先購、10/3在ibon售票系統全面開賣。李聖傑出道26年，從《手放開》、《痴心絕對》到《你那麼愛她》、《眼底星空》，唱紅多首經典情歌，陪伴無數人的青春歲月。李聖傑感謝歌迷一路支持相伴，直呼：「久等了！我們一起等到那一天了。」他已於9月推出全新微專輯《FACE III 未來》，演唱會上想必能聽見新歌與多首經典歌曲！李聖傑演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 個月前 ・ 發起對話
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 135
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 25
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 17
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
獨／才傳復合謝欣穎！王柏傑突曬「結婚登記照」經紀人6字回應了
演員王柏傑日前才證實與謝欣穎分手，感情狀態備受外界關注，沒想到他24日突然在社群平台限時動態貼出一張「結婚登記」照，瞬間掀起熱議。對此，經紀人也出面回應照片中人物的「真實身份」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 2 天前 ・ 41
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 11
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 5
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 11
王ADEN看看！謝金燕、蔡依林、阿妹歌迷亂入「教科書級反應」曝光
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近期在校園活動演出時，因台下一名女學生突然登台跳舞，讓他情緒明顯受緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3