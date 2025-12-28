李俊昊誇下海口「到各位的辦公室泡咖啡」 1爆笑原因勸粉絲「別離職」

李俊昊睽違10個月再次來台會粉絲。SHOWOFFICE提供

南韓全能藝人李俊昊（이준호）於12月27、28日於台大綜合體育館一樓舉辦「Typhoon Family Drama Fan Meeting in ASIA with LEE JUNHO in TAIPEI」，連續兩日與台灣粉絲近距離互動。活動以戲劇世界觀為主軸，結合音樂演出、主題單元與深度對談，打造專屬於《颱風商社》的沉浸式粉絲見面會，憑藉主演電視劇《颱風商社》累積高人氣，活動在熱烈氣氛中圓滿落幕。

活動以VCR開場，李俊昊在影片中說：「你願意成為颱風商社的職員嗎？」讓現場馬上尖叫連連，李俊昊隨即演唱〈Nobody Else〉帥氣登場，一句「台北，Are you ready?」這句他與粉絲之間特有的默契問答，瞬間引爆全場歡呼。

他分享這是繼今年二月Fan Concert「Midnight Sun」後，睽違約十個月再度來到台北，他表示，當時還在想說什麼時候可以再來跟大家相見，結果能夠這麼快再回到同一個地方，是同一個場地卻是不同的心情，「2025年一整年都是以颱風商社的強太風這個角色度過，能夠在年末因為《颱風商社》再次和大家見面，真的很幸福，也很想念你們。」

同時他也分享了到台北的TMI，例如今天起床第一件事情是做了半身浴，以及昨天抵達台北之後，一定要吃的東西就是「牛軋餅」，另外也提到了他知道粉絲很用心的在101大樓和捷運站都做了應援，真的非常感動。

李俊昊演唱〈Nothing but You〉與粉絲相約今天（28日）再見。SHOWOFFICE提供

見面會首個主題單元「商社職員的資格」將劇中設定完整搬上舞台，李俊昊化身為《颱風商社》社長「強太風」，同時又回到「應徵者李俊昊」的身分，接受來自台北分公司員工，也就是粉絲們的提問與面試挑戰。從部門選擇、工作態度到臨場危機處理，他都用幽默的回答回應粉絲提問，包含如果進公司想要去哪一個部門，他表示自己想要去業務部，因為自己是不喜歡待在辦公室的類型，並嘴甜地說：「主要也想要跟粉絲員工們更靠近一點」讓現場笑聲不斷。第二單元「難忘！《颱風商社》名場面 Talk」，精選劇中三大經典橋段與粉絲分享。

李俊昊大展歌喉誠意十足。SHOWOFFICE提供

其中，包括沖咖啡時曖昧升溫的名場面，李俊昊笑說自己當時其實是「很認真在泡咖啡」，還幽默表示：「如果粉絲看了感到嫉妒的話，我會出現在大家辦公室的茶水間，泡咖啡給你們喝。」他更特別加碼上演「戲中戲」，現場喝珍珠奶茶，讓粉絲拍攝所謂的「女友視角照」。而在另一個經典片段—向父親的照片傾訴情感的感人瞬間，李俊昊也分享了拍攝時的心境。他表示，因為自己非常投入這個角色，所以很自然地沉浸在情緒之中，腦海裡浮現的，是如果父親看到自己如今努力後所累積的成果，會是怎樣的情景。他也分享，身為李俊昊，讓他感到最有成就感的時刻，就是能夠有機會與粉絲朋友們面對面相見。他也謙遜地表示，與其說是我自己一個人做到的，不如說是大家一起完成的，才能成就今天這樣的見面機會。他感性地向粉絲表達感謝之情：「我從來不會覺得大家對我的愛是理所當然的，真的非常感謝粉絲們的支持，我會好好珍惜這份愛與支持，並且一直努力堅持下去。」

隨後李俊昊演唱《颱風商社》OST〈Did You See The Rainbow?〉，溫柔細膩的嗓音讓全場再次沉浸在戲劇情緒之中。他透露演唱時腦海浮現的正是劇中角色努力撐過低潮的畫面，也希望這首歌能帶給粉絲力量。在「幸運商社 Man」單元中，李俊昊透過夾娃娃機抽出粉絲指定任務，除了化身「橘子族強太風」，在台上隨著夜店風音樂熱舞，重現戲劇《颱風商社》第一集中令人印象深刻的夜店舞蹈橋段。在粉絲不斷呼喊安可的要求下，他更大方加碼再跳一次，笑說：「大家的反應也太熱烈了，就好像是在跳我個人專輯裡的歌一樣。」而談到角色「強太風」與自己最相像的瞬間，粉絲立刻秒答：「一樣可愛、一樣性感、也一樣帥！」引發全場笑聲。

李俊昊嘴甜告白粉絲「因為有你們，所以我很幸福」。SHOWOFFICE提供

當被問到如果身為社長，該如何說服想離職的員工留下來時，他立刻送上愛心、幽默回應：「沒有錢，只能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」此外，他也現場現學現賣中文，接連說出「讚啦」、「水啦」、「給你們錢」、「加油」、「我愛你們很多」等等，逗得粉絲笑聲不斷。除了在舞台上開放粉絲拍攝「強太風週邊小卡」之外，還重現強太風對著女主角米鮮的眨眼微笑，更開玩笑的說「我晚一點會上網去看大家今天拍到的照片，上傳前記得一定要幫我修圖。」

活動後段，李俊昊以熱力十足的〈Fire〉登場，將現場氣氛推向最高潮。他在結尾感性表示，指出能夠在年末時刻與大家見面，並且因為《颱風商社》與粉絲一同留下這樣珍貴的回憶，對他而言意義非凡，也由衷感謝一路以來所有的支持與陪伴。他真情流露地說道：「同時身為歌手和演員，我有不同的面貌與演出機會，不管是見面會還是演唱會，真的非常感謝粉絲一直以來的陪伴，支持著各種面貌的我」而他也溫柔表示：「上次來的時候，粉絲對我說，『一定要幸福』，台北的粉絲總是會先為我的幸福著想，我想告訴你們，今天，因為你們，我真的覺得很幸福。」

最後，李俊昊以〈Nothing but You〉作為最終舞台，向粉絲溫暖道別，在滿滿感動中，為這場粉絲見面會畫下完美句點。「Typhoon Family」28日還有一場，演出地點為國立臺灣大學綜合體育館，現場仍將開放少量票券販售，喜愛李俊昊的粉絲朋友們千萬不要錯過。



