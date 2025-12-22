李俊昊《現金英雄》5大亮點！史上最心酸超能力設定，每次救人就傷荷包

改編自同名網路漫畫，《現金英雄》由《加油吧威基基》、《代理公司》導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》編劇李濟仁、全燦浩執筆。這位靠薪水驅動的草根英雄將於12月26日在Netflix獨家登場，年末追劇清單裡這部作品很可能會讓你一邊笑，一邊默默檢查自己的錢包。





亮點1｜超能力與存款成正比

姜常雄的能力規則簡單又殘酷，身上現金越多力量越強，每一次出手救人就等於把薪水當成燃料燒掉。預告中鈔票與硬幣四散飛舞的畫面，成為最直白的視覺隱喻，也讓英雄行為多了一層現實重量。《現金英雄》的正式預告一開場就以常雄（李俊昊 飾）與敏淑（金慧埈 飾）驚恐萬狀的畫面牢牢抓住觀眾。每當常雄使用超能力鈔票與硬幣便如同燃料般四處飛散，完美呈現「當英雄也破產」的荒謬現實。儘管敏淑不斷勸阻他停止使用能力、專心規劃兩人的未來，常雄卻一次次被捲入，面對不得不出手的突發事件。

亮點2｜李俊昊化身普通上班族

李俊昊這次不談王權、不談浪漫總裁，而是演一位被房價、結婚基金追著跑的公務員。滿臉瘀青、精神疲憊的形象，與過往角色形成強烈反差，也讓這位英雄看起來更像你我身邊的人。困在房價與結婚基金困境中的平凡上班族姜常雄（李俊昊 飾）意外獲得一項與現實同步的超能力「力量與現金成正比」。當英雄義務成為一項燒錢的開銷，他成了史上最心酸的「薪水驅動型」草根英雄，徹底改寫了超級英雄的定義。

亮點3｜超能力另類小隊全員都有副作用

劇中英雄小隊沒有一個能力是免費的，金慧埈飾演的金敏淑理性到極致，用計算機面對超能力這件事、金秉澈飾演的卞湖仁必須喝醉才能穿透萬物、金香起飾演的方恩薇靠高熱量換取念力。能力越荒謬代價越清楚，也讓整個世界觀顯得格外真實。

亮點4｜反派設定直指現代焦慮

由李彩玟、姜漢娜、金義城領導的神祕組織「凡人會」，專門獵殺超能力者。這群人不靠超能力，而是靠資源與結構壓迫他人，讓影集在英雄對抗之外，多了一層關於權力與資本的隱喻。

亮點5｜用喜劇包裝現實提問

《現金英雄》的笑點來自荒謬，但情緒落點卻很現實。當社會資本往往比拳頭更有力量，一個沒什麼錢、卻總想做對的事的人，是否還能被稱為英雄。影集在輕快節奏中，拋出一個相當貼近當代生活的問題。隨著荒誕情勢不斷升級，《現金英雄》將核心探討拉回現實，在社會資本遠比超能力更有力量的現代中，何謂「真正的英雄」？ 雖然身無分文，常雄卻總忍不住想伸張正義。在對抗「凡人會」的過程中，他如何突破這項超諷刺的能力限制，將是全劇最大看點。影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，成功打造出一位真正屬於這個時代的草根英雄。

