李俊昊《颱風商社》演技封神！韓媒讚：人生重量全演出來了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神李俊昊主演新劇《颱風商社》，獲韓媒形容以「颱風級」演技備受肯定，超強沉浸式演出正獲得盛讚。

《颱風商社》剩最後2集即將完結，李俊昊以極致投入描繪出的「強太風」人生軌跡，隨著每一集播出，都留下愈加深刻的餘韻。

韓媒分析，李俊昊從不懂事的狎鷗亭小混混，到成為一間公司的社長、以及一個家庭的主人，他撐起時代重量的情感變化、成長與責任，都被層層堆疊、細密的展現出來，受到高度評價。

李俊昊將「強太風」一路走來的情感起伏逐段累積，在面對「父親」成東鎰突然離世後，又將生命重量瞬間改變時，那份青年的混亂與恐懼，完整傾吐出來；為結出父親所教導的「堅實果實」，他選擇忍耐、奮戰，逐漸成為真正的社長，這過程為角色注入引發共鳴的說服力。

韓媒大讚李俊昊的演技之所以閃耀，是因為他將「每一刻的選擇與情感」逐層堆疊，不只是「看著劇本演戲」，而是成為角色本身，使觀眾能完全投入戲劇之中。

