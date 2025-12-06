李俊昊AAA撂中文開場 張員瑛嗲揪5萬人：一起享受

李俊昊（右）、張員瑛共舞為AAA開場。翻攝LINE TV



「IVE」成員張員瑛、「2PM」李俊昊共同主持的韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）今（12╱6）首次移師高雄世運主場館舉行，2人跳華爾滋開場，他還以標準的中文說：「很高興見到大家，我是李俊昊。」張員瑛也以中文甜問5萬觀眾：「準備好一起享受了嗎？」

李俊昊（右）、張員瑛主持AAA。翻攝LINE TV

第5度主持AAA盛典的張員瑛精通韓、英、日3語，除了扛起主持棒，她也會與「IVE」同台亮相，身兼2職的她台風穩健。

廣告 廣告

AAA演出與頒獎陣容十分華麗，包括IU（李知恩）、朴寶劍、金裕貞、潤娥、惠利、李浚榮、李浚赫、李伊庚、秋泳愚、車珠英、姜有皙、崔代勳、文素利、嚴志媛等一線演員和日本國民男神佐藤健。歌手方面則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena、NEXZ、Chanmina和金曲歌王林俊傑等超強卡司。

更多太報報導

朴寶劍AAA帥氣黑白配 站著繞場寵5萬粉

李俊昊搭張員瑛主持AAA 潤娥露香肩鬥豔舒華

林俊傑曬AAA後台甜點 佐藤健一身黑突圍