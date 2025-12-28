李俊昊AAA沒跳到「Overdrive」喊僥倖 遇地震安撫粉絲「我沒事，頭暈暈」
韓星李俊昊本週末27、28日於台大綜合體育館舉辦《Typhoon Family Drama Fan Meeting in ASIA with LEE JUNHO in TAIPEI》，連續兩日與台灣粉絲近距離互動。昨第一場見面會上，李俊昊大方讓粉絲捕捉他喝珍奶的「女友視角帥照」，還提醒粉絲上傳照片前記得先修圖，「我會檢查喔。」今天第二場更放得開的他，大跳最近熱門網路挑戰「Overdrive」，俊昊笑說：「主持AAA時，台本是讓我請別人跳，結果果然逃不過這一關。」寵粉的他應粉絲要求加碼跳了三次讓台灣粉絲大飽眼福。
睽違十個月再回台北，昨天俊昊一開場就感性告白：「2025年一整年都是以強太風這個角色度過，年末能因為這部戲再見到大家，真的很幸福。」寵粉的他更放送TMI，透露一抵達台北就先嗑了「牛軋餅」，今天起床第一件事則是泡半身浴。看到粉絲在101大樓和捷運站做的驚喜應援，他也忍不住直呼感動。
現場瞬間變成「颱風商社」面試大會，李俊昊從社長變回「應徵者」，被問到最想去哪個部門？他秒選業務部，理由竟然是「不想待在辦公室」，接著歪頭甜笑補上一句：「主要也想跟粉絲員工們更靠近一點啦！」這電力誰受得了。
到了「幸運商社 Man」單元，俊昊隨著夜店風音樂熱舞，神還原劇中第一集經典的「夜店尬舞」橋段。粉絲瘋狂敲碗安可，他也大方加碼跳第二次，邊跳邊笑說：「大家反應也太熱烈，感覺像在跳我個人專輯的歌一樣！」當被問到怎麼留住想離職的員工？他立刻送上大愛心直球對決：「沒錢，但我能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」現場更現學現賣台味十足的「讚啦」、「水啦」，甚至調皮大喊「給你們錢」，反差萌翻掉。
昨晚宜蘭外海發生規模7.0地震，李俊昊說自己沒事請粉絲不用擔心，但後面玩開了以後，還自己開玩笑說「頭暈，搖搖晃晃的。」而今年2月台灣粉絲為他準備的黃色應援小汽車，也在週日場登場，李俊昊假裝說要下去補妝，驚喜地開著「逋逋」上台，沒想到應援影片剛好播出來，看完影片李俊昊說：「早知道現在要播影片，就不要這時候開上來了。」帶著愉快心情與粉絲一起留下紀念合照。
