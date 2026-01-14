李倩萍自費購500箱高麗菜助農 帶新北幼兒園開啟食農共學

248260114a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

近期高麗菜盛產、價格下跌，為協助辛苦的菜農，具教育專業背景的新北市議員李倩萍昨（13）日自費採購500箱高麗菜，以實際行動支持農民；同時也結合自身長期關注的教育議題，將「助農」轉化為一堂最貼近生活的食農教育課程。

李倩萍表示，服務團隊特別設計一份親子共學學習單《高麗菜的種子從哪裡來？》，透過公私立幼兒園發送，讓孩子把高麗菜帶回家，與爸爸媽媽一起完成學習單，從日常飲食出發，認識農作物的生長歷程。

學習單內容以簡單易懂的方式，引導孩子認識高麗菜的開花、結果與種子來源，也鼓勵家長陪伴孩子一起查資料、討論答案，落實 「親子共學」 與「食農教育向下扎根」的理念。

而令李倩萍意外的是，在設計與試填學習單的過程中發現，約有9成的孩子與家長，並不清楚高麗菜的種子究竟從哪裡來。這個結果也凸顯，現代社會中，許多家庭與農業、土地之間的距離，已悄悄拉遠。

李倩萍說明，身為民意代表，同時也是教育工作出身，她一直認為教育不該只發生在教室裡，餐桌上的一道菜其實就是最好的教材。支持農民不只是短期採購，更希望讓下一代了解農業價值、珍惜食物來之不易，讓「助農」與「教育」形成正向循環，未來將持續推動學習行動讓孩子在生活中學習。

