記者陳思妤／台北報導

民進黨拍板提名立委蘇巧慧參戰新北市長選戰，藍白潛在人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌。國民黨台北市議員李傅中武今（2）日送上原住民族戰袍背心給李四川，直呼「相信要贏得新北市長選舉非你莫屬」，他代表原住民族希望李四川承擔。

李傅中武今天質詢時詢問，輝達案已經底定，李四川明年是否承擔新北市長選舉重責大任？一聽到問題台北市長蔣萬安就笑了出來。李四川則稱，今天是市政總質詢，尤其在台北市，所以不談新北市。

廣告 廣告

李傅中武不死心，又追問，有在媒體講過需要承擔的話願意承擔？李四川坦言，「我有講過沒有錯，但現在還沒有人叫我承擔啊」。李傅中武隨即說，「我就代表原住民族希望你承擔，相信要贏得新北市長選舉非你莫屬」，特別送上原住民的戰袍背心給李四川。

李傅中武送上戰袍背心拱「新北市長選戰非你莫屬」（圖／翻攝畫面）

接著，李傅中武就親自拿著戰袍背心給李四川，李四川也隨即穿上。李傅中武則滿意地說，穿著戰袍背心接受市政總質詢，李四川可以提前做市長暖身。

李傅中武送上戰袍背心拱「新北市長選戰非你莫屬」，李四川穿上了（圖／翻攝畫面）

李傅中武送上戰袍背心拱「新北市長選戰非你莫屬」，李四川穿上了（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

蕭美琴助選／藍白整合前最後100天 新北內參民調一指標蘇巧慧急追李四川

蘇巧慧戰新北 獲蔡英文、蘇貞昌「兩大輔選王牌」

鸕鶿又來基隆河過冬！李四川談河川治理：訂10年目標讓大佳段也可游泳

AI教父回台 蔣萬安曝「已與黃仁勳聯繫」：討論如何順利完成地上權作業

