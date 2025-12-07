李元日「最會做客家料理」封號恐不保 對戰《黑白大廚》名廚崩潰了

李元日（左）趙序衡比拼廚藝。（客家電視台提供）

集結Super Junior利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯8名成員參與的台韓合製實境《廚師的迫降：客家廚房》第二季將於今（7日）晚首播，相較第一季「同心協力」，本季以「良性競爭」為核心，由新加入的《黑白大廚》主廚趙序衡與第一季元老李元日比拚廚藝，在廚房「競爭廝殺」。

2位主廚以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材作為料理元素展開競賽，自封最會烹飪客家料理的李元日，故意在廚房磨刀霍霍展現專業氣勢，讓趙序衡主廚笑說：「你要這樣對我下馬威嗎？」2人微妙的互動中隱含濃濃火藥味。

李元日（左）、利特再次結盟推廣客家料理。（客家電視台提供）

少女時代孝淵（左起）、喜飯加入第二季，利特、李元日開心歡迎。（客家電視台提供）

最殘酷的是，製作單位要求利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、江宏傑、喜飯品嚐2位主廚的料理後，依照美味程度「選邊站」。面對殘酷的2選1，李元日忍不住激動地大喊：「我不做客家料理了！」讓現場笑聲與緊張氣氛同時升高。

《廚師的迫降：客家廚房2》團隊日前在台北宣傳。（客家電視台提供）

《廚師的迫降：客家廚房2》12月7日起每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING播出、晚間9點在LINETV、晚間10點在中天綜合台播出；12月13日起，每週六晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台播出。

