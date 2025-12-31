李元瀚丹娜絲風災搶修殉職！台電獲不起訴原因曝光

丹娜絲颱風造成嘉義大規模停電，台電員工李元瀚搶修時遭高壓電擊殉職。 圖：翻攝自IG

[Newtalk新聞] 今年丹娜絲風災造成嘉義逾26萬戶停電，台電出動大量人力不分晝夜全力搶修，36歲員工李元瀚在義竹鄉搶修電力時遭電擊喪命，嘉義地檢署調查指出，台電有提供良好的檢電筆，李元瀚誤以為已斷電，在未穿戴絕緣防護手套情形從事S線斷線搶修而發生憾事，今日針對台電董事長曾文生等3名高層，做出不起訴處分。

今年丹娜絲颱風造成多條高壓電線斷裂，台電員工李元瀚在尚未完成斷電情況下，於高空作業車升空桶內進行檢電與搶修作業，過程中遭對地電壓6600伏特的高壓電擊，經送醫後不治。

廣告 廣告

勞動部職業安全衛生署的職災檢查報告，事故可能與檢電器具異常、未確實確認停電及未全程配戴絕緣防護具有關。經嘉義地檢署綜合多名證人證述，事發前主管已提供正常檢電筆，公司有配發並要求配戴絕緣手套，現場人員也曾提醒尚未斷電。

檢方指出，被害人具備9年以上外線搶修經驗，屬資深技術人員，若能確實執行檢電程序並全程配戴絕緣手套，理論上可避免事故。此案難以歸責於被告台電公司、許姓處長、張姓電務副處長等人有違反職業安全衛生法，加上死者家屬不提出告訴，應認犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

社群喊話「為啥沒人暗殺賴清德」！高雄25歲男業務送辦

右轉撞飛80歲機車騎士！女駕駛遲未下車 網轟「還在找P檔跟手煞車」