李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！

李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，可愛撒糖瞬間成為當晚的討論話題，而擁有率真個性與有趣靈魂的李先彬，更是一位值得大家認識的寶藏女孩。

李光洙女友李先彬是誰？

李先彬為1994年出生的魔羯座，原先為女團JQT成員，不過約滿後團體解散，李先彬便轉換跑道，2014年時以演員身分出道，多年來累積不少代表作，包括《38師機動隊》、《法外搜查》……等，而編輯正是因《酒鬼都市女人們》而喜歡上李先彬！

真性情個性廣結人脈

李先彬在演藝圈擁有好人脈，由於她豪爽真性情的個性，活潑又搞笑，只要跟她合作的人大多都會和她變成朋友，除了曾合作過《酒鬼都市女人們》的鄭恩地和韓善伙之外，尹恩惠、朴寶英、Rain、申留真……都是她的朋友。

維持感情沒有秘訣

李光洙與李先彬交往多年仍甜密穩定，被視為圈內模範情侶，許多人不免好奇兩人有沒有維持感情的秘訣？李先彬就曾透露過，他們的感情沒有祕訣，即使不刻意努力也能長久相處，因為兩人愛鬧愛笑的性格、飲食習慣都相當契合，默契更是好到身旁的人總會說：「難怪你們會在一起。」著實是天生一對呢！

私下風格可鹽可甜，熱愛小背心單品拿捏慵懶時尚

李先彬的五官精緻、輪廓鮮明，是位妥妥的美女，同時由於她濃郁的眉眼帶點英氣，當她穿著中性風格時，比如寬鬆襯衫與領帶造型，連女生都會忍不住被她帥到！西裝外套、丹寧套裝等服裝，也能顯現她的氣場。

不過李先彬私下其實更愛穿著「背心」，展現她的直角肩優勢之外，也相當符合她直率的個性，隨性的與牛仔褲、寬鬆褲裝或是同色系One Tone搭配，演繹無須多加綴飾的慵懶姿態。

有時李先彬則喜歡加入些田園風和小花元素，展現溫柔甜美的一面，毫不造作的模樣是不是特別討喜？





