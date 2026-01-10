李光洙女友生日收「超大紅包」！男星出手清空家中現金 網全嚇傻了

記者陳宣如／綜合報導

韓國演員李先彬近日迎來32歲生日，她在社群平台公開了慶生點滴，意外曝光了與男友李光洙的好友、EXO成員都敬秀（D.O.）之間的趣味互動，引發網友熱議。

李先彬（右）與都敬秀（左）的關係被粉絲視為宛如兄妹。（圖／翻攝自李先彬臉書）

李先彬於本月7日過生日，並在社群上分享多張慶生照片。她在貼文中寫道：「過了一個超懶散、無所事事卻感到超幸福的生日。謝謝大家的生日祝福！！」其中，一封標註「李真京（李先彬本名）生快」的禮金袋特別引人注目。李先彬隨後在粉絲平台透露，這份生日紅包的贈送者正是與她男友李光洙交情深厚的好哥們都敬秀。

李先彬收到都敬秀送的生日紅包。（圖／翻攝自IG @sunbin_eyesmag）

據李先彬描述，她半開玩笑要求都敬秀在午夜12點前送上生日祝福，結果對方不僅如期送達，還將家中現金、甚至連100韓元、500韓元的硬幣一併裝入紅包。她幽默表示：「紅包裡除了紙鈔外，一共有800韓元硬幣。是都老師給的，真的給了很多零用錢。不過那裡面800韓元硬幣的部分，真的讓人又氣又好笑。」她補充，這份紙鈔與硬幣混合的紅包「很有都老師的風格」。

李先彬近日迎來32歲生日。（圖／翻攝自IG @sunbin_eyesmag）

事實上，李光洙與都敬秀曾在tvN綜藝《種豆得豆》中展現默契，而三人私下關係也相當親近。此次生日事件展現出他們宛如家人般的溫暖互動，也讓網友紛紛留言：「對都敬秀而言，就是多了一個女版李光洙」、「紅包風格果然很都敬秀」、「哥哥妹妹的相處方式一直都好有趣」。

李先彬與李光洙自2018年公開戀情以來，穩定交往已近九年。在去年舉行的「2025 MBC演技大賞」上，李先彬曾被頒獎嘉賓趙在允調侃「結婚記得叫我」，她竟帥氣回應：「那是當然的」，也讓不少粉絲期待她與李光洙的下一步發展。

