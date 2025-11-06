李光洙新戲首扮「高富帥」 竟自嘲：看到劇本就想吐口水

李光洙（左起）、都敬秀、池昌旭、導演朴信宇、趙允秀、金鍾洙出席《操控遊戲》記者會。（Disney＋提供）

Disney＋韓劇《操控遊戲》3日舉辦上線記者會，導演朴信宇率池昌旭、都敬秀（D.O.）、金鍾洙、趙允秀、李光洙等主要演員出席，由於該劇改編自同為池昌旭主演電影《虛擬都市》，導演朴信宇表示，選角時就鎖定池昌旭，「他在電影中已展現出色演技，從劇本尚未完成前就表現出強烈意願，整個過程耐心又投入。」他更讚池昌旭的熱情和能量讓角色更加真實，完全無法想像有其他人演出。

《操控遊戲》講述由池昌旭飾演的勤奮外送員「朴台仲」，某天因替人送手機竟被誣陷成強姦殺人犯，從此入獄服刑、失去一切，之後發現這一切竟是由偽造證據的雕刻家「耀翰」（都敬秀飾）所策劃，因而展開復仇。池昌旭在首播中演技爆發，剛入獄時的悽慘與絕望令人揪心，展開復仇後則大展動作功力，面對獄友暗殺一打十，血濺全場，他也不忘預告後續還有飛車追逐等精彩場面。

池昌旭表示拿到劇本時就覺得非常有趣，角色也很有魅力，「我沒有把《虛擬都市》的角色與台仲重疊來演，而是全新的角色，重點放在他與周圍人物的關係與處境。」他補充，編劇希望台仲像一棵樹，是他演繹的最大課題，過去演出過多樣動作戲的池昌旭透露，本劇的動作場景種類繁多，不走寫實路線，而是充滿漫畫感的戲劇張力，「每個關卡的動作風格都不同，拍攝過程非常有趣。」

池昌旭預告將在《操控遊戲》中大展多樣化的帥氣動作戲。（Disney＋提供）

都敬秀首次挑戰反派，飾演偽造證據的雕刻家「耀翰」，首度挑戰冷酷、計畫周密的反派性格，他表示與武術導演討論如何讓殺人過程更徹底、殘酷，導演則大讚他憑清澈的眼神和無害微笑成功打造出「眼神清澈的瘋子」形象。李光洙飾演掌握事件關鍵線索的「白道更」，他坦言接到角色劇本時相當崩潰，「真的糟到想吐口水」，但他相比單純展現富人的一面，更希望真實呈現角色惱人、傲慢的特質，讓觀眾能感受到那份煩躁與情緒。《操控遊戲》首播已上線4集，之後每週三在Disney＋更新2集。

