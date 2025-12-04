李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數

民進黨台南議長選舉曾經歷兩次跑票事件，而立委陳亭妃在其中的角色受到黨內人士的質疑。（圖／報系資料照）

前國民黨台南市議長李全教近日再陷「詐騙買房放貸」等爭議，其過往捲入的議長賄選案也隨之被翻出。而當年選局中的關鍵人物、如今宣布參選台南市長的民進黨立委陳亭妃再次被放上政治檯面，引發綠營內部對其「忠誠度」的討論。

2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。

選後綠營內部隨即掀起檢討風暴，因當天負責督導、監票的陳亭妃成為質疑焦點，不少民進黨議員在公開場合、社群平台上質疑她與同屬綠營的副議長郭信良，是否在議長選舉的動員、分票上出現疏失甚至默許。

民進黨立委邱議瑩就曾在臉書開砲，質疑陳亭妃何以率往一邊一國連線成員郭秀珠赴台中監獄宣誓就職，又何以郭信良能取得遠多於民進黨黨團席次的票數，呼籲陳亭妃應向黨內與社會交代。

面對外界砲火，陳亭妃曾公開淚訴，強調自己只是依照黨中央指示、肩負督導任務，強調「沒有愧對這個黨」，並表示自己對當天亂象與事後結果也感到痛心與無奈。然而，2018年跑票風波再現，當時郭信良宣布退黨參選議長，並獲得國民黨及無黨聯盟支持，更帶走吳通龍、陳怡珍與周麗津三位黨員，使原本擁有最多席次優勢的民進黨二度潰敗。

值得注意的是，退出民進黨的四人中，郭信良與陳亭妃是長期合作夥伴；周麗津是郭信良的子弟兵，陳怡珍則是陳亭妃的親妹妹。兩次跑票事件的關鍵人物均與陳亭妃存在密切關係，埋下民進黨內部派系裂痕的未爆彈。

如今綠營台南市長初選開跑，相關疑慮再度浮現。地方人士指出，陳亭妃這次在市長初選投入龐大資源、全力衝刺，若從與黃偉哲在2018年選舉那次算起，經過兩屆市長任期的經營，陳亭妃的資源已砸得太多了，有「騎虎難下」之勢。再加上外界曾有傳聞指她在 2014 年議長選舉中與友好議員互動密切，並在後續政治路徑上與長期支持她的正國會漸行漸遠，使黨內對其忠誠度產生質疑。

該人士更直言，一旦初選落敗，陳亭妃是否有可能「複製過去模式」，選擇脫黨參選，也是基層近來討論的焦點之一。對地方政治觀察者而言，這不僅關乎個人去留，更牽動民進黨在台南的派系互信與選戰整合能力。

