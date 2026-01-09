李凱真「間隙風」個展 將累積所見風景與身體感受 化為風景痕跡

李凱真推出「間隙風」個展，將累積所見風景與身體感受，化為風景痕跡。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

偕行社如今成為藝廊，由弎畫廊進駐，即日起推出「間隙風」李凱真個展，以水墨為媒材的她，長期從散步和日常觀察出發，捕捉行走間的風景痕跡，將累積所見風景與身體感受，使其沉澱為視覺語言，讓所有人感受其作品細膩而溫柔的感知世界。

李凱真以紙張為主要媒材，經由折疊、拆解、染色，再以薄透紙層貼合畫面，使空間在紙層與縫隙之間悄然生成。畫面中，細筆線條、節制而澄澈的色彩與大幅留白相互呼應，留白不僅延續東方美學的節奏與呼吸，也成為「當下被喚醒的瞬間」感知場域，宛如透明氣流穿透紙張纖維，在觀看中緩緩蔓延。

展出作品包括〈路徑圖〉與〈花束〉系列。前者將散步時的視線移動與身體軌跡，轉化為圖像痕跡，如同攤開的手卷，凝縮時間推移；後者揉合生活中所見的植物意象，彷彿被風帶來的記憶片段，在畫面上靜靜綻放。部分作品以屏風形式回應展場空間，延伸風的流動，形成人、物與場域之間的細緻交流。展期至二月十四日。