李劉會未成 新北黨部：年前確認人選

國民黨新北市長提名人選未定，市黨部原計畫北市副市長李四川及新北市副市長劉和然一月底前見面協調，但直到昨天「李劉會」仍未成，黨部強調，農曆年前一定會確認人選。不過面對民進黨參選人蘇巧慧民調逐漸趕上，藍營基層坦言仍有壓力。

國民黨立委洪孟楷北海岸服務處昨喬遷，包含立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及市黨部主委黃志雄等人出席，黃志雄及侯友宜前後到場，兩人面對媒體詢問，仍然未談市長人選布局；不過民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，昨天到板橋市場掃街，身邊已有「小雞」跟隨。

廣告 廣告

有民調顯示，若藍營推派李四川出戰，支持度領先蘇巧慧，但交叉分析，新北人口最多且結構較藍的板橋區，蘇已以43%支持度勝過李四川的40%。

蘇巧慧昨說，各項民調她都會參考，她抱持著想和全新北400萬的市民一起努力，讓城市升級的夢想而來，會持續努力，選戰到現在只剩下301天，會和團隊繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴。

「李劉會」為何仍未成？藍營人士指出，輝達海外總部落定北士科還有最後一哩路，都委會雖審議通過，但要在2月2日公告後，才正式生效，之後還有簽約等事宜，李四川現階段想先著重把輝達案處理好，再專心協調。但可理解「小鷄焦慮」，對手蘇巧慧已經提早準備好，如果藍營人選確定，小鷄也可以一同合體，會比較安心。

國民黨新北議員江怡臻說，李四川和劉和然都很優秀，且彼此熟識，外界難以見縫插針，基層最期待順利協調出結果，尤其民進黨早早起跑，確實感受到壓力與市民的期待。

農曆年期間的曝光對參選人至關重要，若母雞能盡早出線，對小雞而言不只是實質助攻，更是整體士氣的提升。

黃志雄說，2月15日一定會確認市長人選，還有2周時間，外界無須太多憂心，過年前一定會確定，且每個陣營都有自己的節奏，目前也沒有任何狀況，也會請市長侯友宜幫忙協調，市長絕對是關鍵人物，現在就保持彈性，一切事緩則圓，目標一致。

【看原文連結】

更多udn報導

洋蔥怎切？日廚揭撇步：甜味口感全到位

借無iPhone充電線 網用「過渡期神物」自救

入住新家2年浴室玻璃門亮到發光 她曝訣竅

體驗過後更心累 5個常見旅遊陷阱最好避開