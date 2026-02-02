「李劉會」今晚登場？ 劉和然不否認：一切尊重黨部安排

新北市副市長劉和然2日受訪。（張鎧乙攝）

國民黨新北市長參選人至今未定，外界關注是否啟動關鍵整合。新北市副市長劉和然2日受訪，對於外傳「李劉會」可能於今晚登場，劉並未正面否認，他強調一切以黨部安排為準，會談型態、是否公開、行程與內容，都應回歸黨內機制，「我們一定尊重」。

被問及地方黨部是否已通知相關會面事宜，劉和然表示，黨部有其既定遊戲規則，若有任何結果，時間到了自然會向外界說明。他也以各地選舉制度為例指出，不同縣市有不同作法，新北市如何進行，仍須在黨的原則下「因地制宜」，外界不必急於對號入座。

至於這場可能的會面，是否會邀請新北市長侯友宜出席，劉和然直言，這同樣取決於黨部規畫。新北市資深前輩眾多，邀請對象、會談形式、地點與是否公開，皆非個人所能決定，「還是要回到黨部」。

面對選戰氛圍逐漸升溫，劉和然多次強調「節奏不能亂」。他形容選舉是一場馬拉松，不是短期衝刺，現在跑得快的人，不一定最先抵達終點；關鍵在於能否穩住步伐、拿捏好節奏。他也坦言，支持者與藍營基層出現緊張、焦慮，其實是好事，代表大家希望把既有的執政成果延續下去，「如果完全不擔心，那才是麻煩的開始」。

對於黨內競合關係，劉和然明確指出，目標從來不是「黨內誰贏誰輸」，而是如何贏得大選，確保國民黨持續執政。他強調，過程中絕不會有互相攻擊，黨內將依制度、照遊戲規則前進，向外界展現國民黨是一個民主政黨。

劉和然也喊話，未來不論最終推出的候選人是誰，全黨都必須團結一致，為共同目標努力，「希望2026年底，國民黨能在新北繼續執政」，讓市政建設與治理方向得以延續。

