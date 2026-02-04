「李劉會」何時登場？侯友宜：一切以團結共同面對

國民黨新北市長選舉人選懸而未決，新北市長侯友宜4日受訪指出，一切以團結共同面對。（高鈞麟攝）

國民黨新北市長選舉人選懸而未決，新北市副市長劉和然4日受訪指出，尊重黨部的意見，全力配合黨部安排。（高鈞麟攝）

國民黨新北市長參選人一直懸而未決，外界關注台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然何時會面？新北市長侯友宜4日受訪指出，一切以團結共同面對；劉和然則說，尊重黨部的意見，全力配合黨部安排。

外傳「李劉會」將於本周舉行，李、劉2人皆曾與侯友宜共事，侯在協調過程中勢必扮演關鍵角色。侯友宜表示，他們都是老同事，一切以團結共同面對；至於是否接到開會通知，侯說「相信黨都在規畫當中」。

關於協調會舉行時間，劉和然表示，市黨部主委黃志雄都在協調中，第一階段先透過新北市前副市長謝政達幫忙協調相關時間，到底哪天碰面或是會有哪些協議，尊重黨部的意見，是否選擇公開或不公開，還是如何進行，將全力配合黨部安排。

