「李劉會」何時登場？新北藍營人選未定 侯友宜回答了

即時中心／温芸萱、黃彥翔報導

新北市長侯友宜今（6）日出席「新北市運動中心場館升級－新春好康四連動」記者會。被問及2026新北市選舉藍營選將協調進度，「李劉會」何時登場，侯友宜僅回應「一切按照時間與節奏，一步一步往前走」。

年底新北市長選舉，民進黨已徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌上週也成立競選總部，國民黨方面則仍未拍板人選，傳出台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然之間的協調進度持續卡關，藍營新北市議員焦慮聲不斷。

侯友宜今日出席記者會，先針對春節期間的運動中心優惠活動進行說明。侯友宜表示，新北市國民運動中心歷經十多年建置，目前已完成20座，其中2座預計今年完工，其餘場館也將在農曆春節期間推出多項優惠。

侯友宜指出，從大年初二到初五，新北市運動中心將推出「好康大優惠」，包括初二體適能免費、初三游泳池免費，初四InBody檢測買一送一，初五購買月票再折200元，希望透過多元優惠，鼓勵市民春節期間持續運動，保持健康。他也笑稱「逐項攏有好康」，邀請民眾過年一起「馬上來運動、馬上有好康」。

隨後，媒體再度追問選舉議題，提及黃國昌提出居住正義政見、蘇巧慧勤跑基層，而國民黨內部仍未定案，藍營市議員對於人選協調進度感到焦慮，關切「李劉會」何時登場。對此，侯友宜態度低調，僅回應相關事務「一切按照時間與節奏，一步一步往前走」，未進一步說明具體時程。

