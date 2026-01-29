李劉會「一定會邀侯友宜」 黃志雄：談成就圓滿 不成就初選

國民黨新北市黨部黃志雄今（29）日表示，新北市長侯友宜是重中之重，一定會希望他來協調參加「李劉會」，後續輔選等也需要他，並表示協調「若談成就圓滿，不成就初選」。（柯毓庭攝）

台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」，據了解因為北市處理輝達，可能會延到2月初。國民黨新北市黨部黃志雄今（29）日表示，新北市長侯友宜是重中之重，一定會希望他來協調，後續輔選等也需要他，並表示協調「若談成就圓滿，不成就初選」。

由於國民黨2026新北市長人選一直未定，有意爭取的李四川與劉和然將碰面協調。黃志雄表示，「李劉會」原則上不會公開時間地點，但目前都有在和雙方積極協調溝通，兩人會面若談得成就圓滿，若談不成就進行初選，但初選方式、民調如何進行都還要再談，基本上就是在2月15日前確定人選。

針對侯友宜是否會出席「李劉會」，黃志雄表示侯友宜是重中之重，一定會希望他來參與協調，包括後續的輔選等也需要他協助。

