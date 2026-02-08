「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想

國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。

新北市長侯友宜和台北市副市長李四川8日在板橋里長聯誼會同桌。（圖／林國春臉書）

針對2026新北市長國民黨人選問題，侯友宜4日在受訪時曾表示，劉和然與李四川兩人都曾經與他共事，自己跟他們兩人都是老同事，一切以團結共同面對。

此外，國民黨新北市黨部主委黃志雄日前接受廣播節目訪問時提到，國民黨在新北執政20幾年，即使做了很多建設，仍可能被民眾用放大鏡檢視。他指出，過去民進黨多半因找不到人選新北、採用徵召方式，候選人多半沒有地緣關係，造成民進黨在新北攻城掠地的困難。但蘇巧慧相較於歷屆民進黨在新北提出的候選人來說，算是強的候選人，因為她年輕、又選過樹三地區三屆立委，父親蘇貞昌更是在新北市深耕非常久，知道人脈、資源在哪。

儘管面臨挑戰，黃志雄仍認為國民黨在新北多屆以來執政所造成的選民結構，以及歷屆市長在新北的地方建設、扎根，讓他信心滿滿認為「有80分以上」，強調繼續執政的機率是有的。

國民黨立委葉元之和新北市議員林國春，兩人均在今日下午於臉書發文並分享照片，只見侯友宜、李四川、葉元之、林國春和林榮彩坐在同一桌，提到板橋里長聯誼會主席林榮彩今日舉辦餐敘。其中葉元之提到，侯友宜市長、李四川副市長也來和里長們同歡，展現與里長們的好交情。

新北市長侯友宜和台北市副市長李四川8日在板橋里長聯誼會同桌。（圖／葉元之臉書）

林國春則提到，今天感謝板橋里長聯誼會林榮彩主席熱情邀請所有板橋里長與侯市長、李四川餐會，林主席已擔任10屆里長了，民國81年我到板橋服務就認識，對警察同仁非常照顧，是板橋市民之福。李四川擔任副市長時也都會參加會議，祝福所有里長順利連任，侯市長任內推動行動治理特別受到里長與里民肯定，讓新北市市民安居樂業。

